Украинцы держат в банках рекордные 1,75 трлн грн Сегодня 08:18 — Кредит&Депозит

Сбережения в банке

Украинцы продолжают увеличивать объем денежных средств, хранящихся в банках. По состоянию на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая ФЛП, достигла 1,750 трлн грн. За месяц этот показатель вырос на 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Валютные вклады растут, гривневые сокращаются

Большая часть украинцев хранится в гривне — 1 155 млрд грн. В то же время, за июль объем таких вкладов уменьшился на 1,9 млрд грн.

В то же время валютные депозиты за месяц выросли на 3,2 млрд грн и на 1 августа составили 595,6 млрд грн.

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Отдельно ФГВФЛ отмечает роль предпринимателей: доля ФЛП среди вкладчиков остается на уровне 3,2%, однако на них приходится 11,7% от общей суммы вкладов. Объем средств ФЛП вырос до 204,7 млрд грн. Их вклады также подпадают под гарантии Фонда.

Где хранится больше всего денег

Наибольшая доля средств приходится на вклады от 10 тыс. до 200 тыс. грн — 25,92%. Еще 20,73% составляют вклады от 200 тыс. до 600 тыс. грн.

В то же время, значительный объем средств сосредоточен на крупных депозитах: вклады более 5 млн грн занимают 16,43% общей суммы.

По типу банков наибольшая доля вкладов приходится на учреждения с государственной долей — 60,05%. В банках с частным украинским капиталом хранится 22,55% средств, а на банки иностранных банковских групп приходится 17,4%.

По срочным вкладам, 17,32% средств приходится на депозиты со сроком до трех месяцев, 7,2% — от трех до шести месяцев, 3,72% — от шести месяцев до года. Доля вкладов сроком больше года составляет 0,69%.

Ранее мы сообщали, что повышение учетной ставки Национальным банком пока не привело к росту ставок по депозитам. В то же время банки уже готовятся к осенней борьбе за вкладчиков, а эксперты советуют не спешить с финансовыми решениями из-за тревожных новостей или прогнозов по курсу гривны. Стоит ли сейчас открывать депозит — читайте здесь.

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