Эквайринг для ФЛП в 2026 году: как не переплачивать за комиссии Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Эквайринг для ФЛП в 2026 году: как не переплачивать за комиссии

Недавно мы опубликовали статью « Топ банковских решений для ФЛП », в которой отмечали, что для современного предпринимателя на данный момент недостаточно открыть банковский счет. Бизнес в наши дни требует одновременного сочетания нескольких финансовых решений: быстрый прием оплат различными способами, удобный учет расчетов в современных программных комплексах, применение корпоративных карт для расходов и возможность управлять всем через банковское приложение.

Одной из важных услуг, без которых сложно представить деятельность современного ФЛП, является наличие банковского эквайринга, ведь покупатели все чаще рассчитываются карточками, смартфонами или с помощью QR-кода.

Коммерческие банки в Украине развернули жесткую конкурентную борьбу, пытаясь привлечь ФЛП на обслуживание именно к себе. Поэтому перед тем, как принять соответствующее решение, ФЛП должен детально проанализировать имеющиеся предложения и выбрать именно то, что наиболее подходит для него.

На что, прежде всего, обращают внимание ФЛП при выборе банка для обслуживания? Прежде всего, конечно, на тарифы. К примеру, наличие или отсутствие и размер ежемесячной платы за обслуживание POS-терминала и размер комиссии по каждому платежу является одним из решающих факторов при выборе банка для торгового эквайринга. Однако не только это интересует клиентов.

Кроме понятных и экономичных тарифов, сегодня выбор банка для ФЛП определяется также такими факторами, как:

простота открытия счета и начала работы;

удобное мобильное приложение и клиент-банк;

возможность получить все необходимые сервисы в одном банке (эквайринг, депозиты, кредиты, валютные операции), в том числе проводить удобное обслуживание личных операций;

быстрая поддержка и возможность оперативно решить вопросы.

Тарифы для ФЛП

Некоторые банки практикуют несколько разных тарифных планов для ФЛП, которые могут существенно отличаться друг от друга. Например, до 2026 года ПриватБанк предлагал клиентам-ФЛП сразу 4 тарифных плана:

«Бизнес Старт» — базовый пакет для нового бизнеса и новых ФЛП; «Бизнес Стандарт» — стандартный тарифный пакет для предпринимателей; «Бизнес Комфорт» — пакет для ФЛП с большим объемом операций; «Бизнес Пр» — пакет для юрлиц, много работающих с иностранной валютой и осуществляющих внешнеэкономические операции.

С 1 января 2026 года пакетов для ФЛП осталось три, но клиенту, открывающему счет, придется изучать все условия и решать, какой выбрать. Это не всегда оправдывает потраченное время и усилия.

Поэтому другие банки практикуют один, универсальный тариф для ФЛП, учитывающий все его пожелания. Универсальный тариф использует, например, àбанк. По мнению его специалистов, универсальный тариф должен включать:

бесплатное открытие счета;

бесплатное обслуживание;

недорогие платежи в другие банки;

бесплатные платежи внутри банка;

бесплатные переводы на личную карточку (вывод дохода);

бесплатную бизнес-карту;

выгодное снятие наличных денег;

понятны условия без скрытых платежей.

Сравним, прежде всего, размер ежемесячной платы за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) на примере популярных среди украинцев банков:

Ощадбанк — 199 грн в месяц в тарифном пакете «Мое дело»;

ПриватБанк — три месяца бесплатного обслуживания, далее — 150 грн в месяц при условии, что не рассчитываешься бизнес-картой на сумму от 15 тыс. грн в течение месяца;

ПУМБ — до шести месяцев бесплатного обслуживания, далее — 150 грн в месяц в пакете всеDigital ФЛП;

monobank — плата отсутствует;

àбанк — плата отсутствует.

Другой достаточно весомый аргумент — плата за использование POS-терминалом.

Классический POS-терминал представляет собой отдельное физическое устройство для проведения платежей со встроенным принтером чеков. Его устанавливают непосредственно в торговой точке, при необходимости подключают к кассовому оборудованию или компьютеру. Такой терминал позволяет принимать оплату банковскими картами через чип, магнитную полосу или NFC-технологию, то есть бесконтактным способом.

Сегодня банки предлагают бизнесу современные POS-терминалы от ведущих мировых производителей, работающих на базе операционной системы Android.

В частности, в вышеупомянутом àбанк с 1 июля 2026 года продолжается акция « POSтійна економія », согласно условиям которой во время открытия счета ФЛП для новых бизнес-клиентов, ранее не имевших открытых счетов в банке, есть возможность подключить эквайринг до 31.12.2026 г. без абонплаты за POS-терминал в случае совершения трех оплат бизнес-картой Голубая Mastercard на сумму от 1 тыс. грн. Комиссия за эквайринг до 30.09.2026 г. составит всего 1,2%.

POS-терминал от àбанк

Чтобы заказать эквайринг для ФЛП онлайн через àбанк, необходимо будет сделать только четыре шага:

Шаг 1. После открытия счета ФЛП в приложении появится бизнес-карта «Голубая», выберите ее и нажмите «Услуги Бизнеса»;

Шаг 2. Для формирования заявления на подключение эквайринга выберите опцию «Подключить эквайринг»;

Шаг 3. Заполните данные о торговой точке. Укажите название точки, ее адрес (через поиск или маркером на карте), выберите вид деятельности;

Шаг 4. Выберите сервисы и подтвердите. Ожидайте информацию об активации услуги

Что касается комиссии за эквайринг в àбанк, то до 30.09.2026 г. она составит только 1,2%. Аналогичный процент банк снимает за услугу «Терминал в смартфоне» (Tap to Phone). Если принимать во внимание QR-эквайринг, то в àбанк плата за эту услугу составляет 1,2% от успешной операции с украинских карт и 2% с карт иностранных банков.

Возвращаясь к торговому эквайрингу, то в других банках, например, процент немного выше. Так, ПриватБанк берет 400 грн в месяц плюс 1,3% от суммы операций, а в Ощадбанк клиентам ежемесячная плата за обслуживание может составлять (в зависимости от выбранного тарифного плана) от 400 до 1400 гривен в месяц. За превышение базового размера расчетов по операциям банк берет дополнительно 1,3% от суммы операций.

Комиссии

Наиболее чувствительными для большинства ФЛП являются также:

плата за переводы на личную карточку (вывод дохода);

стоимость платежей в другие банки;

комиссия за снятие наличных денег.

В зависимости от профиля деятельности добавляются, например, для торговли:

комиссия за внесение выручки;

для IT-сферы:

конвертация валюты по выгодному курсу, без дополнительных комиссий;

стоимость зачисления денежных средств от платежных сервисов (Payoneer, через SEPA). Клиент, прежде всего, оценивает те расходы, которые возникают ежедневно.

Сравним стоимость платежей в другие банки:

ПриватБанк — от 0 до 100 тыс. грн — 5 грн, от 100 000,01 грн — 15 грн;

Ощадбанк — от 0 до 100 тыс. грн — 4 грн, от 100 000,01 грн — 12 грн;

àбанк — 3 грн за платеж независимо от суммы.

Комиссия за снятие наличных для ФЛП:

ПриватБанк — 1% от суммы;

monobank — бесплатно до 50 тыс. грн в месяц, далее — 0,9% от суммы;

àбанк — бесплатно до 30 тыс. грн в месяц, далее — 0,75% от суммы.

Возможности банков по обслуживанию ФЛП

Банки обычно очень ценят клиентов-ФЛП и постоянно работают над усовершенствованием сервиса. В то же время, особый акцент делается на постоянное развитие и совершенствование банковского мобильного приложения, с помощью которого клиент-ФЛП может управлять собственным бизнесом из любой точки мира.

Важным моментом остается круглосуточная клиентская поддержка, которая должна быть быстрой и на должном уровне. В этом вопросе у разных банков подход может различаться.

Одни банки — такие как ПриватБанк или ПУМБ — делают ставку на собственную сеть отделений, в которых они готовы принять клиентов. А вот относительно онлайн-поддержки, то из-за большой нагрузки могут возникать вопросы.

Другой подход в monobank : быстрая онлайн-поддержка, однако полное отсутствие отделений, где можно просто пообщаться с живым представителем банка. àбанк движется в сторону полной цифровизации предоставления продуктов и услуг, что создает возможность обслуживаться из любой точки мира, вообще не пересекаясь с отделениями «на земле». Со всем тем для сопровождения возможно закрепление персонального банкира в отделении для консультаций и решения вопросов (в частности, в дистанционном формате). И это следует попробовать.

Так какой банк следует выбрать?

По нашему мнению, современный ФЛП выбирает не просто банк с низкими тарифами, а банк, помогающий вести бизнес. Именно поэтому конкурентным преимуществом должно быть сочетание трех факторов:

простых и понятных тарифов, желательно — одного универсального тарифа для ФЛП;

максимальной цифровизации сервисов;

персонального сопровождения (как онлайн, так и вживую) и проактивной помощи клиенту.

Именно такая модель позволяет выстраивать долгосрочные отношения с предпринимателями и увеличивать использование других продуктов банка.

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