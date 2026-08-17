Переводы украинцев из-за рубежа сокращаются
Украина получает все меньше частных переводов от своих граждан из-за границы. За первое полугодие 2026 года в страну поступило $3,684 млрд — на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за этими цифрами скрывается более важная тенденция.
Об этом сообщил народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Переводы сокращаются, но темпы падения замедлились
По его данным, в январе-июне 2026 года украинцы получили $3,684 млрд частных переводов. Это на $273 млн, или 6,9% меньше, чем за первое полугодие 2025 года.
В то же время ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2025-го объем частных переводов сократился на 19,5%, то есть почти втрое сильнее.
Однако общая сумма — не единственный показатель, на который стоит обратить внимание.
Поступления от оплаты труда временно работающих за рубежом украинцев за год сократились на 21,3%.
В то же время, частные трансферты — деньги и другая помощь, которую украинские семьи получают из-за рубежа, — выросли на 13,3%. Теперь они составляют чуть более половины всех частных переводов.
По словам Гетманцева, это может свидетельствовать о том, что украинцы за рубежом продолжают поддерживать своих близких в Украине, но доходов именно от временных заработков все меньше.
Изменилась и структура каналов переводов. Объем денежных средств, поступающих через банки, международные платежные системы и почтовые отделения, почти не изменился. В то же время неформальные переводы, в том числе наличными, сократились на 17,6%.
Из-за этого доля официальных каналов выросла до 66,2%. То есть официальных переводов не стало больше — просто неформальных стало меньше.
Причины
Одной из возможных причин такой динамики Гетманцев называет сокращение сезонной трудовой миграции и воссоединение части украинских семей за рубежом. Если человек уезжает не на несколько месяцев на заработки, а обустраивается в другой стране вместе с семьей, значительная часть его доходов остается там.
В результате, по мнению нардепа, проблема уже не только в сокращении объема переводов.
«Мы рискуем дальше терять людей», — отметил Гетманцев.
Он подчеркнул, что главным вопросом должно быть не увеличение переводов из-за границы, а создание таких условий, при которых украинцы захотят жить, работать и строить будущее в Украине. По его словам, это должно стать одной из приоритетных задач.
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