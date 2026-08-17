Переводы украинцев из-за рубежа сокращаются Сегодня 10:05 — Финтех и Карты

Карточный перевод

Украина получает все меньше частных переводов от своих граждан из-за границы. За первое полугодие 2026 года в страну поступило $3,684 млрд — на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за этими цифрами скрывается более важная тенденция.

Об этом сообщил народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Переводы сокращаются, но темпы падения замедлились

По его данным, в январе-июне 2026 года украинцы получили $3,684 млрд частных переводов. Это на $273 млн, или 6,9% меньше, чем за первое полугодие 2025 года.

В то же время ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2025-го объем частных переводов сократился на 19,5%, то есть почти втрое сильнее.

Однако общая сумма — не единственный показатель, на который стоит обратить внимание.

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Поступления от оплаты труда временно работающих за рубежом украинцев за год сократились на 21,3%.

В то же время, частные трансферты — деньги и другая помощь, которую украинские семьи получают из-за рубежа, — выросли на 13,3%. Теперь они составляют чуть более половины всех частных переводов.

По словам Гетманцева, это может свидетельствовать о том, что украинцы за рубежом продолжают поддерживать своих близких в Украине, но доходов именно от временных заработков все меньше.

Изменилась и структура каналов переводов. Объем денежных средств, поступающих через банки, международные платежные системы и почтовые отделения, почти не изменился. В то же время неформальные переводы, в том числе наличными, сократились на 17,6%.

Из-за этого доля официальных каналов выросла до 66,2%. То есть официальных переводов не стало больше — просто неформальных стало меньше.

Причины

Одной из возможных причин такой динамики Гетманцев называет сокращение сезонной трудовой миграции и воссоединение части украинских семей за рубежом. Если человек уезжает не на несколько месяцев на заработки, а обустраивается в другой стране вместе с семьей, значительная часть его доходов остается там.

В результате, по мнению нардепа, проблема уже не только в сокращении объема переводов.

«Мы рискуем дальше терять людей», — отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что главным вопросом должно быть не увеличение переводов из-за границы, а создание таких условий, при которых украинцы захотят жить, работать и строить будущее в Украине. По его словам, это должно стать одной из приоритетных задач.

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