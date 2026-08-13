Когда выплатят Национальный кешбэк за июль Сегодня 12:29 — Финтех и Карты

Никаких официальных решений о сворачивании или смене программы правительство пока не принимало

31 июля истек срок использования средств Национального кэшбека, начисленных в рамках первого этапа программы. Речь идет о выплатах за покупки до апреля и за апрель включительно, а также неиспользованные остатки «зимней тысячи». По истечении этого срока все неизрасходованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Об этом пишет ICTV

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Когда выплатят кешбэк за июль 2026 года

В приложении «Дія» сообщили, что выплата кешбэка за май и июнь произойдет с задержкой. Эти средства планируется перечислить в августе двумя отдельными платежами.

Действующий порядок реализации программы, утвержденный постановлением № 559, предусматривает, что выплата за каждый отчетный месяц осуществляется до конца следующего месяца. То есть, если порядок не изменится, кешбэк за июль 2026 должен поступить до конца августа.

В то же время, Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации пока не сообщали конкретной даты перечисления средств за июльские покупки. Ведомства также не заявляли о возможной отсрочке этих выплат.

Поэтому ориентиром остаются сроки, определенные правительственным постановлением. Однако фактическая дата поступления средств пока неизвестна.

В Дії отметили, что формирование реестра и выплата кешбэка за июль начнутся после того, как государство произведет выплаты за июнь. Вероятно, это произойдет не раньше сентября.

Могут ли изменить программу Национального кешбэка

После обновления состава Кабинета Министров заявлений об изменениях или отмене программы «Национальный кешбэк» не было.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для УНИАН отметил , что в ближайшее время правительство будет сосредоточено на более важных для страны задачах.

Среди них подготовка к отопительному сезону в условиях угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре, завершение полевых работ, поддержка обороноспособности страны, а также реформирование системы комплектования войск и оплаты труда военнослужащих.

По мнению эксперта, именно эти направления будут ключевыми для работы правительства в ближайшие месяцы. В связи с этим он не исключает пересмотра отдельных государственных программ, в частности возможной отмены «Национального кешбэка».

В то же время, это лишь оценка экономиста. Никаких официальных решений о сворачивании или смене программы правительство пока не принимало и не обнародовало.

ICTV По материалам:

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