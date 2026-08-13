Когда выплатят Национальный кешбэк за июль

31 июля истек срок использования средств Национального кэшбека, начисленных в рамках первого этапа программы. Речь идет о выплатах за покупки до апреля и за апрель включительно, а также неиспользованные остатки «зимней тысячи». По истечении этого срока все неизрасходованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.
В приложении «Дія» сообщили, что выплата кешбэка за май и июнь произойдет с задержкой. Эти средства планируется перечислить в августе двумя отдельными платежами.
Действующий порядок реализации программы, утвержденный постановлением № 559, предусматривает, что выплата за каждый отчетный месяц осуществляется до конца следующего месяца. То есть, если порядок не изменится, кешбэк за июль 2026 должен поступить до конца августа.
В то же время, Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации пока не сообщали конкретной даты перечисления средств за июльские покупки. Ведомства также не заявляли о возможной отсрочке этих выплат.
После обновления состава Кабинета Министров заявлений об изменениях или отмене программы «Национальный кешбэк» не было.
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для УНИАН отметил, что в ближайшее время правительство будет сосредоточено на более важных для страны задачах.
Среди них подготовка к отопительному сезону в условиях угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре, завершение полевых работ, поддержка обороноспособности страны, а также реформирование системы комплектования войск и оплаты труда военнослужащих.
По мнению эксперта, именно эти направления будут ключевыми для работы правительства в ближайшие месяцы. В связи с этим он не исключает пересмотра отдельных государственных программ, в частности возможной отмены «Национального кешбэка».
В то же время, это лишь оценка экономиста. Никаких официальных решений о сворачивании или смене программы правительство пока не принимало и не обнародовало.