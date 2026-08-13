0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда выплатят Национальный кешбэк за июль

Финтех и Карты
523
Никаких официальных решений о сворачивании или смене программы правительство пока не принимало
Никаких официальных решений о сворачивании или смене программы правительство пока не принимало
31 июля истек срок использования средств Национального кэшбека, начисленных в рамках первого этапа программы. Речь идет о выплатах за покупки до апреля и за апрель включительно, а также неиспользованные остатки «зимней тысячи». По истечении этого срока все неизрасходованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.
Об этом пишет ICTV

Когда выплатят кешбэк за июль 2026 года

В приложении «Дія» сообщили, что выплата кешбэка за май и июнь произойдет с задержкой. Эти средства планируется перечислить в августе двумя отдельными платежами.
Действующий порядок реализации программы, утвержденный постановлением № 559, предусматривает, что выплата за каждый отчетный месяц осуществляется до конца следующего месяца. То есть, если порядок не изменится, кешбэк за июль 2026 должен поступить до конца августа.
В то же время, Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации пока не сообщали конкретной даты перечисления средств за июльские покупки. Ведомства также не заявляли о возможной отсрочке этих выплат.
Читайте также
Поэтому ориентиром остаются сроки, определенные правительственным постановлением. Однако фактическая дата поступления средств пока неизвестна.
В Дії отметили, что формирование реестра и выплата кешбэка за июль начнутся после того, как государство произведет выплаты за июнь. Вероятно, это произойдет не раньше сентября.
Когда выплатят Национальный кешбэк за июль
Место для вашей рекламы

Могут ли изменить программу Национального кешбэка

После обновления состава Кабинета Министров заявлений об изменениях или отмене программы «Национальный кешбэк» не было.
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для УНИАН отметил, что в ближайшее время правительство будет сосредоточено на более важных для страны задачах.
Среди них подготовка к отопительному сезону в условиях угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре, завершение полевых работ, поддержка обороноспособности страны, а также реформирование системы комплектования войск и оплаты труда военнослужащих.
По мнению эксперта, именно эти направления будут ключевыми для работы правительства в ближайшие месяцы. В связи с этим он не исключает пересмотра отдельных государственных программ, в частности возможной отмены «Национального кешбэка».
В то же время, это лишь оценка экономиста. Никаких официальных решений о сворачивании или смене программы правительство пока не принимало и не обнародовало.
По материалам:
ICTV
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems