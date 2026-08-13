Украинцы и бизнес перевели за границу более $50 млрд за полгода Сегодня 10:00 — Финтех и Карты

В Украину поступило более 4 млн платежей на сумму $36,95 млрд

В течение первого полугодия 2026 года бизнес и население активно осуществляли кредитные и дебетовые переводы.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Всего за январь-июнь этого года в пределах Украины осуществлено более 1,4 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета.

Кредитные переводы доминируют

В первом полугодии 2026 года услуги по выполнению платежных операций с применением кредитового трансфера и прямого дебета населению и бизнесу оказывали 60 банков и три небанковских финансовых учреждения.

В январе-июне 2026 года объемы соответствующих операций населения и бизнеса выросли. В пределах Украины за этот период с применением кредитового трансфера совершено 1,4 млрд сделок на сумму почти 27,5 трлн грн. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года было проведено 1,6 млрд таких сделок на сумму 22,5 трлн грн.

В течение первого полугодия 2026 также осуществлялись трансграничные операции с применением кредитового трансфера.

Всего за январь-июнь этого года в пределах Украины осуществлено более 1,4 млрд платежных операций, bank.gov.ua

В Украину поступило более 4 млн платежей на сумму $36,95 млрд в эквиваленте. В первом полугодии 2025 года таких операций было 5,5 млн на сумму $32,68 млрд в эквиваленте.

Из Украины осуществлено более 1,4 млн платежей на сумму $50,62 млрд в эквиваленте. Годом ранее было проведено 1,1 млн сделок на сумму $40,71 млрд в эквиваленте.

За этот период осуществлено 1,9 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 10,54 млрд грн. В первом полугодии 2025 года таких операций было 1,1 млн на сумму 7,10 млрд грн.

В Украину поступило более 4 млн платежей на сумму $36,95 млрд в эквиваленте, bank.gov.ua

Операции в пределах Украины

В первом полугодии 2026 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 1,1 млрд, или 77,18% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 25,6 трлн грн, или 93,13% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц в Украину из-за рубежа в первом полугодии 2026 года поступило почти 2,7 млн платежей, или 66,22% от общего количества операций, инициированных с применением кредитового трансфера.

В то же время $35,31 млрд в эквиваленте, или 95,55% от общей суммы таких платежей, поступило из-за границы в пользу хозяйствующих субъектов по внешнеэкономическим контрактам.

Больше всего средств в Украину поступало из:

стран ЕС — 47,18%;

Швейцарии — 19,04%;

США — 11,04%.

Наибольший объем платежных операций с Украиной, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществил бизнес по внешнеэкономическим контрактам. Речь идет о 0,6 млн сделок на сумму $50,31 млрд в эквиваленте.

Это составляет 43,61% от общего количества и 99,40% от общей суммы таких платежных сделок соответственно. Географически наибольшее количество средств было передано в:

стран ЕС — 61,51%;

Швейцарии — 9,26%;

США — 5,56%.

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