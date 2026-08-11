ПАРТНЕРСКАЯ 9 шагов перед первой покупкой bStock: чек-лист для украинского инвестора Сегодня 12:00 — Криптовалюта

9 шагов перед первой покупкой bStock: чек-лист для украинского инвестора

bStocks — токенизированные американские акции от Binance — стали одним из немногих легальных способов получить экспозицию к Apple, Tesla или NVIDIA без открытия счёта у зарубежного брокера. Продукт запустили в июне 2026 года, и за короткое время он из экспериментального сегмента превратился в рабочий. Перед первой сделкой пройдите этот чек-лист — 9 действий, которые делают покупку осмысленной.

1. Разберитесь, чем bStock отличается от акции

Первое решение — не «какую акцию купить», а «что именно я покупаю». По юридической сути bStock — это не корпоративная акция, а цифровой сертификат-финансовый инструмент, регулируемый нормами ADGM FSMR (параграф 92, Приложение 1). Владелец токена не входит в реестр акционеров компании, а получает экономическую экспозицию к движению цены базовой акции и автоматически реинвестируемые дивиденды через встроенный в продукт механизм ребаланса Multiplier. Понять эту разницу стоит до сделки — не после.

2. Определите сумму первой покупки

Минимальная сумма позиции в bStock — $5. Формат явно рассчитан на мелкого розничного инвестора: медиана сделки в сегменте — около $18,81, а более девяти из десяти всех сделок — дробные (93%). Ваше решение на этом шаге — не «сколько денег у меня есть», а «сколько я готов положить в формат, который тестирую впервые». Оптимально — сумма, с которой просадка вам психологически комфортна.

3. Проверьте, есть ли ваш тикер в имеющейся линейке

На старте в июне 2026 года в линейке было 5 инструментов; за первый месяц их стало 36. Совокупная рыночная стоимость сегмента — около $300 млн. В списке — Apple, Tesla, NVIDIA, Circle и другие крупные американские бренды. Перед покупкой зайдите в раздел bStocks и убедитесь, что нужная вам компания уже добавлена. Если именно этого тикера в bStocks пока нет — вне сегмента Binance держит ещё более 7 000 акций и ETF из США в формате прямой торговли.

4. Пополните баланс стейблкоином

bStock покупается не за гривну или доллар, а стейблкоином — USDT, USDC, USD1 или U. Ни банковский перевод, ни валютная конвертация, ни SWIFT не задействованы. Поэтому следующий практический шаг — убедиться, что на вашем балансе Binance достаточно в одном из этих стейблкоинов. Если нет — пополните заранее, чтобы в момент сделки не тратить время на конвертацию.

5. Оцените, важен ли вам режим 24/7

Классические американские биржи открыты только в будни. bStocks доступны круглосуточно, включая ночи и выходные. В ночные часы и в выходные bStocks собирают 58% от общего объёма торгов акциями и связанными инструментами на Binance, а на прямые акции приходится лишь 42%. Крупнейший простой американского рынка — 65,5 часов на июньский праздник Juneteenth 2026 года. За этот интервал отклонение цены bStock от регулируемых рынков держалось в пределах 0,12%.

6. Ознакомьтесь с регуляторным статусом

Перед покупкой любого финансового инструмента логично разобраться, под какой юрисдикцией он живёт. В случае bStocks — продукт выпущен через проспект, согласованный в Abu Dhabi Global Market (ADGM), и регулируется FSRA. Отдельная отметка регуляторного качества: bStocks стали первой токенизированной ценной бумагой, включённой в Official List FSRA — статус, который обычно предоставляется классическим листинговым ценным бумагам.

7. Откройте Proof of Collateral и выберите способ хранения

Обеспечение токена реальной акцией у регулируемого кастодиана — 1 к 1 — публично доступно для верификации через страницу Proof of Collateral. Откройте её и убедитесь в backing-е до сделки. На том же шаге решите, где будете держать позицию. Технически каждый bStock — это on-chain токен на BNB Chain, поэтому позицию можно вывести из Binance в собственный кошелёк — Trust Wallet, Binance Wallet, аппаратный или любой совместимый on-chain адрес.

8. Соотнесите себя с портретом типичного пользователя

Данные пользовательской базы bStocks: 41,5% людей — это новички в сегменте TradFi на платформе Binance, до этого они не торговали ни прямыми акциями, ни фьючерсами. Ещё 58,5% — опытные TradFi-пользователи, добавившие bStocks как параллельный инструмент. Географически примерно 80% мировых объёмов в токенизированных акциях генерируют развивающиеся рынки — тот же сегмент, к которому принадлежит и Украина. Наглядная метрика — токенизация SpaceX: из примерно 245 тысяч людей, торговавших SPCXUSDT-перпетуалом, в формат bStock перешли 8,6%, а в прямую торговлю акцией — только 0,6%. Разрыв — примерно 14х в пользу ончейн-версии. Показатель зрелого рынка — активный арбитраж: 2 806 пользователей совершили сделки на $216 млн, выравнивая цену между bStocks и базовыми акциями.

9. Зарегистрируйтесь в украинской кампании до первой покупки

Для украинской аудитории Binance отдельно держит активную кампанию с призовым фондом $100 000 . Условие участия — покупка bStocks в рамках кампании, после чего пользователь гарантированно получает вознаграждение. Порядок действий имеет значение: сначала регистрация, потом сделка — иначе в пул бонусов можно не попасть.

Итог

Девять шагов — юридическая природа сертификата, сумма входа, тикер, стейблкоин, доступ 24/7, регуляторный статус, Proof of Collateral и хранение, портрет аудитории, кампания — это и есть практический минимум перед первой сделкой. Если все девять пройдены — вы заходите в формат осознанно. Для розничного инвестора с небольшим бюджетом bStocks сегодня остаются одним из самых простых способов получить экспозицию к глобальному рынку акций в мобильном приложении.

Дисклеймер: bStocks по юридической классификации не являются акциями или долями в публичной компании. Это сертификаты, представляющие финансовые инструменты (по нормам ADGM FSMR, параграф 92, Приложение 1). Держатель bStock не получает прав акционера — только экономическую экспозицию к движению цены базовой акции и автоматически реинвестируемые дивиденды. Продукт выпускается через утверждённый проспект в Abu Dhabi Global Market (ADGM) и регулируется Управлением регулирования финансовых услуг (FSRA). Публичное предложение bStocks вне ADGM не осуществляется, доступ зависит от юрисдикции и статуса пользователя. bStocks не предлагаются гражданам США. Цена базовых акций колеблется, стоимость позиции может как расти, так и падать. Материал имеет информационный характер и не является инвестиционным советом.

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