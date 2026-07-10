Эксперты: ИИ сокращает «срок годности» аудитов смартконтрактов Сегодня 04:31 — Криптовалюта

Капитализация крипторинка упала на 22,6% в феврале

Специалисты по кибербезопасности призвали криптпроекты регулярно повторно проверять смартконтракты, поскольку современные ИИ-инструменты позволяют хакерам значительно быстрее находить уязвимости в коде, пишет Cointelegraph .

На фоне роста ущерба от взломов в 2026 году эксперты считают, что одноразового аудита перед запуском проекта больше недостаточно для защиты пользовательских средств.

По словам руководителя отдела политики TRM Labs Ари Редборда, отрасли следует переходить к модели постоянного мониторинга безопасности.

«Наши данные свидетельствуют в пользу непрерывной проверки, а не разового аудита. Методы атак развиваются быстрее аудита, проведенного в день запуска проекта, может учесть», — заявил он.

Он добавил, что «аудит, созданный под прошлогодние сценарии атак, оставляет протокол уязвимым к угрозам в этом году, поскольку злоумышленники постоянно меняют свои подходы».

Хакеры используют ИИ для поиска старых уязвимостей

По данным компании CertiK, в первом полугодии 2026 года криптоиндустрия потеряла из-за взлома еще $1,32 млрд. Одной из новых тенденций стало возвращение злоумышленников в старые или даже закрытые протоколы.

В CertiK отметили, что такие атаки, вероятно, облегчаются благодаря усовершенствованным автоматизированным инструментам поиска скрытых уязвимостей в больших массивах кода.

Показательным примером стал недавний случай с блокчейном Zcash. Инженер по безопасности Shielded Labs Тейлор Горнби проявил критическую уязвимость с помощью специального агента по аудиту на базе Claude Opus 4.8 от Anthropic. Ошибка была около четырех лет и потенциально позволяла незаметно создавать фальшивые активы в одном из ключевых частных пулов сети. После обнаружения ее устранили.

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