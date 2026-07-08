Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего
Падение с уровня около 83 тысяч долларов происходило в три этапа
Рынок в июле
Топ-10 криптовалют по результатам июня
- HYPE (-10,1%) показал самую лучшую относительную динамику среди топ-10 после сильного роста в предыдущем месяце.
- Акции TRX (-10,7%) снизились, но оставались относительно стабильными на фоне продолжающегося накопления активов компанией Tron Inc. и рекордной сетевой активности в 3,3 миллиона активных адресов.
- SOL (-10,8%) снизился, несмотря на высокую активность в сегменте токенизированных акций: на экосистему Solana приходилось 95% такого торгового объема.
- BTC (-20,5%) оказался под давлением после того, как привилегированные акции Strategy STRC упали ниже $83, то есть на 17% ниже номинала $100. На актив также влияли снижение цены Bitcoin, выкуп облигаций, уменьшавший резервы и ослабление доверия к капитальной структуре компании.
- Падение ETH на 21,5% произошло на фоне ухудшения настроений после ухода Ethereum Foundation. В то же время запуск Ethlabs, поддерживаемого Джо Любином, BitMine и SharpLink, свидетельствовал об институциональной уверенности в экосистеме.
- XRP (-22,0%) снизился, несмотря на пилот JPMorgan, Ripple и Mastercard, впервые интегрировавший XRP Ledger с традиционной банковской инфраструктурой для расчетов.
- Акции BNB (-23,2%) также завершили месяц в минусе, несмотря на запуск bStocks — токенизированных акций на блокчейне BNB Chain, которые в соотношении 1:1 отражают стоимость реальных акций и позволяют торговать круглосуточно без комиссий. Среди доступных инструментов — акции Nvidia, Tesla, Circle, Micron и SanDisk.
- XLM (-27,8%) снизился, хотя фундаментальные показатели оставались сильными: база разработчиков выросла на 50% год к году, а совокупная заблокированная стоимость активов в середине июня достигла исторического максимума около $244 млн.
- Акции DOGE (-28,8%) упали вместе с рынком в целом.
- ZEC (-29,7%) показал самую слабую динамику после того, как исследователи сообщили о критической уязвимости четырехлетней давности, которая могла позволить неограниченную чеканку фальшивых монет. На фоне неопределенности относительно того, использовалась ли эта уязвимость, актив просел примерно на 40% за один день.
Потенциал роста в 62 раза: в Binance Research назвали главный тренд крипторынка
ПартнерскаяКак изменились электромобили за последние несколько лет
План создания биткоин-резерва в США столкнулся с трудностями — Bloomberg
Мемкоин $TRUMP обвалился почти на 98%: сколько потеряли инвесторы и сколько заработал Трамп
Биткоин обвалился ниже $60 тыс.
В Таиланде разоблачили сеть нелегального криптомайнинга с оборотом более $300 млн в год