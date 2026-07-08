Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего Сегодня 08:33 — Криптовалюта

Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего

Общая капитализация криптовалютного рынка в июне упала до 2,13 триллиона долларов. На рынок давили слабое институциональное позиционирование, отсутствие ожидаемых притоков средств в биржевые фонды на Bitcoin и усиление продаж альткоинов.

Об этом свидетельствует ежемесячный обзор рынка, проводимый аналитическим отделом Binance.

Чистые оттоки из спотовых фондов на Bitcoin удерживались на уровне около $2,2 млрд, а продажи альткоинов на спотовом рынке достигли пятилетнего максимума. Оттоки по активам вне BTC и ETH продолжаются уже 15 месяцев подряд, что указывает на признаки капитуляции розничных участников и все более избирательную ротацию капитала.

Падение с уровня около 83 тысяч долларов происходило в три этапа

Сначала сильнее ожиданий данных о занятости в США — 172 тыс. новых рабочих мест против ожидаемых 80 тыс. — ослабили аргументы в пользу снижения ставок.

Далее небольшая продажа 32 BTC компанией Strategy, ранее MicroStrategy, усилила внимание рынка к поведению крупных корпоративных владельцев Bitcoin.

Финальным фактором стали более жесткие сигналы ФРС и срыв переговоров о прекращении огня вокруг Ирана, подтвердивших, что предыдущий рост был скорее коротким восстановлением, чем началом устойчивого разворота.

Рынок в июле

В июле рынок будет следить за коммуникацией ФРС, ситуацией вокруг Ирана, потоками в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и слушанием по CLARITY Act — законопроекту США о регулировании цифровых активов — в Палате представителей США 17 июля.

До возвращения институционального спроса на спотовый рынок вероятно остается фаза консолидации. На Kalshi, платформе рынков прогнозов, вероятность принятия законопроекта к 2027 году снизилась примерно с 75% до 38% из-за плотного законодательного календаря и дискуссии вокруг доходности стейблкоинов.

Топ-10 криптовалют по результатам июня

Все десять крупнейших криптоактивов завершили июнь в минусе. В порядке убывания показателей:

HYPE (-10,1%) показал самую лучшую относительную динамику среди топ-10 после сильного роста в предыдущем месяце. Акции TRX (-10,7%) снизились, но оставались относительно стабильными на фоне продолжающегося накопления активов компанией Tron Inc. и рекордной сетевой активности в 3,3 миллиона активных адресов.

SOL (-10,8%) снизился, несмотря на высокую активность в сегменте токенизированных акций: на экосистему Solana приходилось 95% такого торгового объема.

BTC (-20,5%) оказался под давлением после того, как привилегированные акции Strategy STRC упали ниже $83, то есть на 17% ниже номинала $100. На актив также влияли снижение цены Bitcoin, выкуп облигаций, уменьшавший резервы и ослабление доверия к капитальной структуре компании.

Падение ETH на 21,5% произошло на фоне ухудшения настроений после ухода Ethereum Foundation. В то же время запуск Ethlabs, поддерживаемого Джо Любином, BitMine и SharpLink, свидетельствовал об институциональной уверенности в экосистеме.

XRP (-22,0%) снизился, несмотря на пилот JPMorgan, Ripple и Mastercard, впервые интегрировавший XRP Ledger с традиционной банковской инфраструктурой для расчетов.

Акции BNB (-23,2%) также завершили месяц в минусе, несмотря на запуск bStocks — токенизированных акций на блокчейне BNB Chain, которые в соотношении 1:1 отражают стоимость реальных акций и позволяют торговать круглосуточно без комиссий. Среди доступных инструментов — акции Nvidia, Tesla, Circle, Micron и SanDisk.

XLM (-27,8%) снизился, хотя фундаментальные показатели оставались сильными: база разработчиков выросла на 50% год к году, а совокупная заблокированная стоимость активов в середине июня достигла исторического максимума около $244 млн.

Акции DOGE (-28,8%) упали вместе с рынком в целом.

ZEC (-29,7%) показал самую слабую динамику после того, как исследователи сообщили о критической уязвимости четырехлетней давности, которая могла позволить неограниченную чеканку фальшивых монет. На фоне неопределенности относительно того, использовалась ли эта уязвимость, актив просел примерно на 40% за один день.



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