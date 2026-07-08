0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего

Криптовалюта
34
Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего
Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего
Общая капитализация криптовалютного рынка в июне упала до 2,13 триллиона долларов. На рынок давили слабое институциональное позиционирование, отсутствие ожидаемых притоков средств в биржевые фонды на Bitcoin и усиление продаж альткоинов.
Об этом свидетельствует ежемесячный обзор рынка, проводимый аналитическим отделом Binance.
Чистые оттоки из спотовых фондов на Bitcoin удерживались на уровне около $2,2 млрд, а продажи альткоинов на спотовом рынке достигли пятилетнего максимума. Оттоки по активам вне BTC и ETH продолжаются уже 15 месяцев подряд, что указывает на признаки капитуляции розничных участников и все более избирательную ротацию капитала.

Падение с уровня около 83 тысяч долларов происходило в три этапа

Сначала сильнее ожиданий данных о занятости в США — 172 тыс. новых рабочих мест против ожидаемых 80 тыс. — ослабили аргументы в пользу снижения ставок.
Далее небольшая продажа 32 BTC компанией Strategy, ранее MicroStrategy, усилила внимание рынка к поведению крупных корпоративных владельцев Bitcoin.
Финальным фактором стали более жесткие сигналы ФРС и срыв переговоров о прекращении огня вокруг Ирана, подтвердивших, что предыдущий рост был скорее коротким восстановлением, чем началом устойчивого разворота.

Рынок в июле

В июле рынок будет следить за коммуникацией ФРС, ситуацией вокруг Ирана, потоками в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и слушанием по CLARITY Act — законопроекту США о регулировании цифровых активов — в Палате представителей США 17 июля.
До возвращения институционального спроса на спотовый рынок вероятно остается фаза консолидации. На Kalshi, платформе рынков прогнозов, вероятность принятия законопроекта к 2027 году снизилась примерно с 75% до 38% из-за плотного законодательного календаря и дискуссии вокруг доходности стейблкоинов.
Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего

Топ-10 криптовалют по результатам июня

Все десять крупнейших криптоактивов завершили июнь в минусе. В порядке убывания показателей:
  1. HYPE (-10,1%) показал самую лучшую относительную динамику среди топ-10 после сильного роста в предыдущем месяце.
  2. Акции TRX (-10,7%) снизились, но оставались относительно стабильными на фоне продолжающегося накопления активов компанией Tron Inc. и рекордной сетевой активности в 3,3 миллиона активных адресов.
  3. SOL (-10,8%) снизился, несмотря на высокую активность в сегменте токенизированных акций: на экосистему Solana приходилось 95% такого торгового объема.
  4. BTC (-20,5%) оказался под давлением после того, как привилегированные акции Strategy STRC упали ниже $83, то есть на 17% ниже номинала $100. На актив также влияли снижение цены Bitcoin, выкуп облигаций, уменьшавший резервы и ослабление доверия к капитальной структуре компании.
  5. Падение ETH на 21,5% произошло на фоне ухудшения настроений после ухода Ethereum Foundation. В то же время запуск Ethlabs, поддерживаемого Джо Любином, BitMine и SharpLink, свидетельствовал об институциональной уверенности в экосистеме.
  6. XRP (-22,0%) снизился, несмотря на пилот JPMorgan, Ripple и Mastercard, впервые интегрировавший XRP Ledger с традиционной банковской инфраструктурой для расчетов.
  7. Акции BNB (-23,2%) также завершили месяц в минусе, несмотря на запуск bStocks — токенизированных акций на блокчейне BNB Chain, которые в соотношении 1:1 отражают стоимость реальных акций и позволяют торговать круглосуточно без комиссий. Среди доступных инструментов — акции Nvidia, Tesla, Circle, Micron и SanDisk.
  8. XLM (-27,8%) снизился, хотя фундаментальные показатели оставались сильными: база разработчиков выросла на 50% год к году, а совокупная заблокированная стоимость активов в середине июня достигла исторического максимума около $244 млн.
  9. Акции DOGE (-28,8%) упали вместе с рынком в целом.
  10. ZEC (-29,7%) показал самую слабую динамику после того, как исследователи сообщили о критической уязвимости четырехлетней давности, которая могла позволить неограниченную чеканку фальшивых монет. На фоне неопределенности относительно того, использовалась ли эта уязвимость, актив просел примерно на 40% за один день.
Топ-10 криптовалют по итогам июня: какие монеты потеряли больше всего
По материалам:
Finance.ua
BinanceКриптовалютаТренды крипторынка
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems