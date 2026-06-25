0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Таиланде разоблачили сеть нелегального криптомайнинга с оборотом более $300 млн в год

Криптовалюта
12
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) сообщил о расширении расследования масштабной сети нелегального майнинга криптовалют, которая, по версии следствия, связана с транснациональными схемами отмывания средств, киберпреступностью и китайскими инвесторами.

От воровства электроэнергии до международной преступной сети

В течение 2025 года Управление по расследованию технологических и информационных преступлений DSI ликвидировало три крупные сети незаконного криптомайнинга.
В ходе спецопераций правоохранители изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб, нанесенный Провинциальному управлению электроснабжения Таиланда (Provincial Electricity Authority), превысил 953 млн батов ($28,5 млн).
Дальнейшее расследование позволило выйти за пределы дел о воровстве электроэнергии. По данным DSI, следователи установили связь между нелегальными майнинговыми фермами и транснациональной сетью серых китайских инвесторов.
Читайте также
По версии правоохранителей, эта структура может быть причастна к отмыванию средств, полученных в результате мошеннических колл-центров и международных платформ онлайн-гемблинга.
Анализ финансовых операций показал, что связанные с сетью компании и банковские счета осуществляли операции не менее 10 млрд батов в год (около $300 млн). Кроме того, граждане Мьянмы, которые, по данным следствия, работали на организацию, ежедневно снимали наличными от 30 до 50 млн батов в банках Таиланда.

Аресты и международное расследование

В DSI также сообщили, что получили информацию от правоохранительных органов США по поводу одного из ключевых фигурантов дела — гражданина Китая Ван Ичена (Wang Yicheng).
По данным американской стороны, Секретная служба США конфисковала связанные с ним цифровые активы на сумму свыше $17,8 млн, тогда как общий ущерб в соответствующем расследовании оценивается более чем в 2 млрд батов (почти $60 млн).
В настоящее время DSI уже выпустила ордера на арест восьми подозреваемых — четырех граждан Китая и четырех граждан Мьянмы. Также правоохранители готовят ордера еще в отношении семи человек, а пяти фигурантам уже предъявлены официальные обвинения.
Читайте также
Кроме того, в ходе расследования выявлены признаки возможной причастности государственных служащих к функционированию сети. Материалы двух уголовных производств уже переданы в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда. Среди фигурантов семь работников энергетического сектора, один правоохранитель и еще 13 человек, которых подозревают в финансировании или содействии деятельности преступной организации.
В DSI подчеркнули, что незаконный майнинг криптовалют является не только воровством электроэнергии, но и одним из механизмов, используемых транснациональными преступными группировками для отмывания средств, финансирования киберпреступности и незаконного перемещения капитала. По оценке ведомства, такие схемы представляют серьезную угрозу экономической и финансовой безопасности страны.
По материалам:
incrypted
КриптовалютаКриптопреступленияМайнинг
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems