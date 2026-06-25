В Таиланде разоблачили сеть нелегального криптомайнинга с оборотом более $300 млн в год Сегодня 03:18 — Криптовалюта

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) сообщил о расширении расследования масштабной сети нелегального майнинга криптовалют, которая, по версии следствия, связана с транснациональными схемами отмывания средств, киберпреступностью и китайскими инвесторами.

От воровства электроэнергии до международной преступной сети

В течение 2025 года Управление по расследованию технологических и информационных преступлений DSI ликвидировало три крупные сети незаконного криптомайнинга.

В ходе спецопераций правоохранители изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб, нанесенный Провинциальному управлению электроснабжения Таиланда (Provincial Electricity Authority), превысил 953 млн батов ($28,5 млн).

Дальнейшее расследование позволило выйти за пределы дел о воровстве электроэнергии. По данным DSI, следователи установили связь между нелегальными майнинговыми фермами и транснациональной сетью серых китайских инвесторов.

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По версии правоохранителей, эта структура может быть причастна к отмыванию средств, полученных в результате мошеннических колл-центров и международных платформ онлайн-гемблинга.

Анализ финансовых операций показал, что связанные с сетью компании и банковские счета осуществляли операции не менее 10 млрд батов в год (около $300 млн). Кроме того, граждане Мьянмы, которые, по данным следствия, работали на организацию, ежедневно снимали наличными от 30 до 50 млн батов в банках Таиланда.

Аресты и международное расследование

В DSI также сообщили, что получили информацию от правоохранительных органов США по поводу одного из ключевых фигурантов дела — гражданина Китая Ван Ичена (Wang Yicheng).

По данным американской стороны, Секретная служба США конфисковала связанные с ним цифровые активы на сумму свыше $17,8 млн, тогда как общий ущерб в соответствующем расследовании оценивается более чем в 2 млрд батов (почти $60 млн).

В настоящее время DSI уже выпустила ордера на арест восьми подозреваемых — четырех граждан Китая и четырех граждан Мьянмы. Также правоохранители готовят ордера еще в отношении семи человек, а пяти фигурантам уже предъявлены официальные обвинения.

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Кроме того, в ходе расследования выявлены признаки возможной причастности государственных служащих к функционированию сети. Материалы двух уголовных производств уже переданы в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда. Среди фигурантов семь работников энергетического сектора, один правоохранитель и еще 13 человек, которых подозревают в финансировании или содействии деятельности преступной организации.

В DSI подчеркнули, что незаконный майнинг криптовалют является не только воровством электроэнергии, но и одним из механизмов, используемых транснациональными преступными группировками для отмывания средств, финансирования киберпреступности и незаконного перемещения капитала. По оценке ведомства, такие схемы представляют серьезную угрозу экономической и финансовой безопасности страны.

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