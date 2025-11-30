0 800 307 555
Китай снова занимает место среди лидеров майнинга Bitcoin

Майнинг Bitcoin возобновляется в Китае, несмотря на запрет, введенный четыре года назад, поскольку частные и корпоративные майнеры используют дешевое электричество и бум дата-центров в некоторых энергетически богатых провинциях.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Китай был крупнейшей в мире страной для майнинга криптовалют до того, как Пекин запретил всю торговлю и майнинг криптовалют в 2021 году, ссылаясь на угрозы финансовой устойчивости страны и необходимость экономии энергии.
После того как доля Китая на мировом рынке майнинга Bitcoin упала до нуля из-за запрета, страна вернулась на третье место с долей в 14% к концу октября, согласно данным Hashrate Index, который отслеживает активность майнинга BTC.
Возобновление майнинга Bitcoin, что также подтверждается скорым восстановлением продаж производителя ригов Canaan Inc в Китае, может стать поддержкой спроса и цены на крупнейшую криптовалюту мира.
Ван, частный майнер из Синьцзяна, сказал, что он начал майнинг в конце прошлого года в энергетически богатой провинции.
«Много энергии нельзя передать из Синьцзяна, поэтому ее потребляют в виде криптомайнинга», — сказал Ван, попросив использовать только его фамилию.
«Новые майнинговые проекты сейчас строятся. Могу сказать одно: люди майнят там, где электричество дешевое».
По материалам:
Економічна Правда
