Китай снова занимает место среди лидеров майнинга Bitcoin Сегодня 22:22 — Криптовалюта

Китай снова занимает место среди лидеров майнинга Bitcoin

Майнинг Bitcoin возобновляется в Китае, несмотря на запрет, введенный четыре года назад, поскольку частные и корпоративные майнеры используют дешевое электричество и бум дата-центров в некоторых энергетически богатых провинциях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также Сын Трампа показал майнинг-ферму American Bitcoin в Техасе

Китай был крупнейшей в мире страной для майнинга криптовалют до того, как Пекин запретил всю торговлю и майнинг криптовалют в 2021 году, ссылаясь на угрозы финансовой устойчивости страны и необходимость экономии энергии.

После того как доля Китая на мировом рынке майнинга Bitcoin упала до нуля из-за запрета, страна вернулась на третье место с долей в 14% к концу октября, согласно данным Hashrate Index, который отслеживает активность майнинга BTC

Возобновление майнинга Bitcoin, что также подтверждается скорым восстановлением продаж производителя ригов Canaan Inc в Китае, может стать поддержкой спроса и цены на крупнейшую криптовалюту мира.

Читайте также Как облагается налогом заработок с криптовалюты

Ван, частный майнер из Синьцзяна, сказал, что он начал майнинг в конце прошлого года в энергетически богатой провинции.

«Много энергии нельзя передать из Синьцзяна, поэтому ее потребляют в виде криптомайнинга», — сказал Ван, попросив использовать только его фамилию.

«Новые майнинговые проекты сейчас строятся. Могу сказать одно: люди майнят там, где электричество дешевое».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.