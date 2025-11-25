Как облагается налогом заработок с криптовалюты Сегодня 14:02 — Криптовалюта

Как облагается налогом заработок с криптовалюты

Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой в рамках коммуникационной кампании «Налоги защищают» рассказали , как облагаются налогами доходы с продажи криптовалюты.

Для более легкого понимания ситуации ведомства привели конкретный пример.

20-летний Юрий разобрался с криптовалютой, зарегистрировался на бирже и следит за колебаниями на рынке. Ежемесячно от операций по купле-продаже крипты он получает около 8 тыс. грн (24 тыс. грн/квартал; 96 тыс. грн/год).

Для легализации дохода Юрий ежегодно до 1 мая через электронный кабинет налогоплательщика на вебпортале ГНС подает налоговую декларацию физлица о доходах, полученных в предыдущем году, и уплачивает налоги.

За год итог выглядит так:

Как отметили в Минфине, если не декларировать доходы и торговать криптовалютой через «серые» площадки, а прибыль получать наличными или как Р2Р перевод на банковскую карту и не платить налоги, тогда:

военные не будут иметь кровоостанавливающего бинта, чтобы остановить кровотечение побратиму и спасти ему жизнь,

бригада ГСЧС не сможет тушить пожар после обстрелов;

детские сады общины будут недофинансированы.

Таким образом, налоги защищают страну, и каждый гражданин может помочь своим вкладом.

Справка Finance.ua:

Как мы сообщали ранее, законопроект о регулировании крипторынка в Украине предлагает иной подход, чем сейчас. Так, обложение виртуальных активов предлагается согласовать с нормами, действующими при налогообложении доходов от ценных бумаг;

при принятии нового законопроекта криптовладельцы будут каждый год подавать декларации об имущественном положении и доходах, если этого не сделать вовремя — к нарушителю могут применить штрафные санкции;

также предусмотрен переходный период — возможность для декларирования этих активов и уплата 5% плюс 5% разово за активы, которые у инвестора были раньше без необходимости доказывать происхождение средств на их приобретение.

