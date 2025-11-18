0 800 307 555
ру
Биткоин опустился ниже $90 000 впервые за семь месяцев

63
Bitcoin во вторник упал ниже $90 000 впервые за семь месяцев. Это «обнулило» его рост за 2025 год, ведь криптовалюта потеряла почти 30% от октябрьского пика, превышавшего $126 000.
Об этом пишет Dev.ua со ссылкой на Reuters и участников рынка.
В Азии биткоин снизился на 2% и торговался на уровне $89 953. В пятницу его цена опускалась ниже $96 000 впервые за шесть месяцев.

Причины падения криптовалют

По словам участников рынка, снижение стоимости криптовалют связано с сомнениями относительно возможного снижения процентных ставок в США и с общей нестабильностью на более широких рынках, потерявших импульс после длительного роста.
Глава Гонконгской ассоциации Web3 Джошуа Чу отметил, что каскадную распродажу усиливают компании и учреждения, зафиксирующие доходы после периода роста. По его словам, это усиливает риски распространения проблем на рынке, ведь в условиях макроэкономической неопределенности доверие ослабевает очень быстро.
Падение курса биткоина повлияло на компании, работающие в сфере цифровых активов. Снижение коснулось Strategy, майнеров Riot Platforms и Mara Holdings, а также биржи Coinbase.
Параллельно на рынках Азии наблюдалось падение, особенно отразившееся на акциях технологических компаний Японии и Южной Кореи.
Криптовалюта эфир в течение нескольких месяцев также находится под давлением. Она потеряла почти 40% от августовского пика выше $4955 и опустилась до $2997, что на 1% ниже по сравнению с предыдущими показателями.

Риски для других рынков

Падение биткоина в начале года стало предвестником более широкой распродажи, коснувшейся фондовых рынков в апреле после введения американских тарифов. Это вызывает беспокойство, что нынешнее снижение может стать предвестником дальнейшего давления на другие активы.
«Настроения на крипторынке довольно низкие, и такими они остаются с октября, когда волатильность на рынке оставалась высокой. Следующий уровень поддержки — $75 000, и он может быть достигнут, если волатильность на рынках будет оставаться высокой», — заявил Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор Astronaut Capital.
«В общем, это был отличный год для инвесторов, однако ближе к концу года беспокойство очевидно растет. Мы можем наблюдать дальнейшую волатильность в течение нескольких недель, когда наступит рождественский торговый период», — отметил Ник Твидейл, главный рыночный аналитик AT Global Markets в Сиднее.
По материалам:
dev.ua
