Биткоин опустился ниже $90 000 впервые за семь месяцев Сегодня 11:16 — Криптовалюта

Биткоин опустился ниже $90 000 впервые за семь месяцев

Bitcoin во вторник упал ниже $90 000 впервые за семь месяцев. Это «обнулило» его рост за 2025 год, ведь криптовалюта потеряла почти 30% от октябрьского пика, превышавшего $126 000.

Об этом пишет Dev.ua со ссылкой на Reuters и участников рынка.

В Азии биткоин снизился на 2% и торговался на уровне $89 953. В пятницу его цена опускалась ниже $96 000 впервые за шесть месяцев.

Причины падения криптовалют

По словам участников рынка, снижение стоимости криптовалют связано с сомнениями относительно возможного снижения процентных ставок в США и с общей нестабильностью на более широких рынках, потерявших импульс после длительного роста.

Глава Гонконгской ассоциации Web3 Джошуа Чу отметил, что каскадную распродажу усиливают компании и учреждения, зафиксирующие доходы после периода роста. По его словам, это усиливает риски распространения проблем на рынке, ведь в условиях макроэкономической неопределенности доверие ослабевает очень быстро.

Падение курса биткоина повлияло на компании, работающие в сфере цифровых активов. Снижение коснулось Strategy, майнеров Riot Platforms и Mara Holdings, а также биржи Coinbase.

Параллельно на рынках Азии наблюдалось падение, особенно отразившееся на акциях технологических компаний Японии и Южной Кореи.

Криптовалюта эфир в течение нескольких месяцев также находится под давлением. Она потеряла почти 40% от августовского пика выше $4955 и опустилась до $2997, что на 1% ниже по сравнению с предыдущими показателями.

Риски для других рынков

Падение биткоина в начале года стало предвестником более широкой распродажи, коснувшейся фондовых рынков в апреле после введения американских тарифов. Это вызывает беспокойство, что нынешнее снижение может стать предвестником дальнейшего давления на другие активы.

«Настроения на крипторынке довольно низкие, и такими они остаются с октября, когда волатильность на рынке оставалась высокой. Следующий уровень поддержки — $75 000, и он может быть достигнут, если волатильность на рынках будет оставаться высокой», — заявил Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор Astronaut Capital.

«В общем, это был отличный год для инвесторов, однако ближе к концу года беспокойство очевидно растет. Мы можем наблюдать дальнейшую волатильность в течение нескольких недель, когда наступит рождественский торговый период», — отметил Ник Твидейл, главный рыночный аналитик AT Global Markets в Сиднее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.