Binance запускает демо-торговлю для пользователей в Украине

13 ноября 2025 года — Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по количеству пользователей и объему торгов, объявляет о доступности платформы Binance Demo Trading для пользователей по всей Украине. Новый режим создан, чтобы дать трейдерам — прежде всего начинающим — безопасную среду для практики на спотовом и фьючерсном рынках с использованием виртуальных средств. Моделируя реальные рыночные условия без риска потери денег, Binance Demo Trading помогает обрести уверенность, отработать навыки и лучше понять динамику крипторынков перед переходом к реальной торговле.

Binance Demo Trading — это интуитивный виртуальный интерфейс, который позволяет без финансового риска ознакомиться с полным набором торговых продуктов Binance. Платформа поддерживает спотовую торговлю и фьючерсы (USDⓈ-M и COIN-M) в едином удобном интерфейсе. Она подходит как новичкам, так и опытным трейдерам, которые хотят тестировать новые стратегии. Реалистичный опыт работы с виртуальными средствами помогает разобраться с типами ордеров, рыночными движениями и управлением портфелем в контролируемой среде.

В демо-режиме пользователи могут отрабатывать сделки с широким перечнем спотовых и фьючерсных пар, получая практический опыт работы с различными инструментами. Платформа отражает движения цен в реальном времени и данные книги ордеров, обеспечивая аутентичный торговый опыт. Доступны ключевые инструменты Binance: страница «Рынки» для анализа торговых пар и «Активы» для отслеживания виртуального портфеля. Платформа удобна в использовании и доступна как на сайте Binance, так и в мобильном приложении — тренироваться можно где угодно и когда угодно.

Пользователям в Украине достаточно войти в свой аккаунт Binance и выбрать «Начать демо-торговлю» (Start Demo Trading). Новые пользователи могут быстро создать аккаунт и сразу получить доступ к демо-среде. Внутри доступны страницы «Рынки», «Торговля» и «Активы» — чтобы просматривать пары, размещать симулированные сделки и управлять виртуальным балансом. Интерфейс почти идентичен режиму реальной торговли, поэтому переход на «лайв» происходит бесшовно. Когда будете готовы, нажмите «Вернуться к реальной торговле» (Back to Live) в правом верхнем углу страницы.

«В Украине мы наблюдаем заметный рост интереса к криптовалютам и их использованию. В то же время многим новым трейдерам сложно ориентироваться в сложности и волатильности рынка цифровых активов. Демо-торговля Binance закрывает эту потребность: она позволяет учиться, экспериментировать и набираться уверенности без риска финансовых потерь. Инициатива отражает нашу приверженность финансовому образованию и инклюзии, предоставляя людям инструменты для безопасного и осознанного участия в цифровой экономике. Снижая барьеры входа, мы помогаем сформировать более информированное и устойчивое трейдерское сообщество в регионе», — отметил Кирилл Хомяков, региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.

Доступ к Binance Demo Trading не требует прохождения верификации личности или открытия фьючерсного аккаунта — платформа максимально открыта для широкого круга пользователей. Участники могут в любой момент обнулить свой виртуальный баланс и начать заново, тестируя различные торговые подходы. В то же время часть продвинутых функций «лайв"-режима (например, маржинальная торговля или отдельные типы ордеров) в демо может быть недоступна. Важно: результаты, полученные в демо, не гарантируют аналогичных результатов при реальной торговле, ведь на нее существенно влияют рыночные условия и эмоциональные факторы. Платформа предназначена прежде всего для обучения и практики.

Предупреждение: Платформа демо-торговли является симулированной средой, предоставленной исключительно для тестирования, с использованием условных токенов цифрового протокола, которые не имеют экономической или денежной стоимости. Ваша активность в демо-среде отделена от любых реальных инвестиций и может включать функции, отсутствующие в режиме реальной торговли. Показатели в демо-режиме не являются надежным индикатором будущих результатов или прибыльности при реальной торговле. Подробнее — в Demo Trading Terms of Use.

О Binance

Binance — глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптобиржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Binance доверяют более 260 млн человек в 100+ странах благодаря промышленному уровню безопасности, прозрачности, скорости торгового движка, защите инвесторов и широкой линейке продуктов и сервисов — от трейдинга и финансов до образования, исследований, социальных инициатив, платежей, институциональных услуг и Web3-функций. Миссия Binance — развивать инклюзивную криптоэкосистему, расширяя свободу денег и финансовый доступ для людей во всем мире.

