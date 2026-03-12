Биткоин может подорожать до $1 млн — аналитик Сегодня 06:39 — Криптовалюта

Аналитик прогнозирует медвежий тренд биткоина перед рывком до $1 млн

Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган объяснил свой прогноз возможного роста биткоина до $1 млн. По его словам, первая криптовалюта постепенно превращается в прямого конкурента золота на глобальном рынке инструментов сбережения.

В настоящее время общий объем этого сегмента составляет около $38 трлн. Из этой суммы $36 трлн приходится на драгоценный металл, в то время как $1,4 трлн — на Bitcoin. Таким образом, доля криптовалюты пока не превышает 4%.

Чтобы стоимость биткоина поднялась до $1 млн, активу необходимо занять более 50% рынка средств сбережения.

Почему рынок может значительно возрасти

По мнению Хоугана, главная ошибка инвесторов — недооценка потенциала самого рынка сбережений.

К примеру он приводит динамику рынка золота. В 2004 году его капитализация составила $2,5 трлн., а за 20 лет показатель вырос до $40 трлн. Такой рост стал возможным благодаря увеличению государственных долгов зарубежных стран, геополитической нестабильности и мягкой монетарной политике. Среднегодовой темп прироста составил 13%.

Если подобная динамика сохранится, уже в течение десяти лет совокупный объем рынка средств сбережения может превысить $121 трлн. В таком случае для достижения цены в $1 млн биткоина достаточно будет занять всего 17% этого сегмента.

Что может поддержать рост биткоина

Прогноз Хоугана базируется на нескольких структурных изменениях в криптоиндустрии:

спотовые биткоин-ETF в США стали самыми быстро растущими фондами в истории;

институциональные инвесторы стали активно вкладывать средства в криптовалюты;

долгосрочная волатильность биткоина постепенно снижается.

Сокращение колебаний цены заставляет профессиональных инвесторов пересматривать структуру своих портфелей. Если раньше доля биткоина составляла около 1%, то теперь она может достигать 5%.

Несмотря на это, топ-менеджер признает и риски. Рынок может замедлить рост, а сам биткоин — потерять часть позиций в пользу альтернативных активов. В то же время базовый сценарий предполагает дальнейшее удорожание криптовалюты на фоне обесценивания фиатных денег. В такой ситуации оценка $1 млн может оказаться даже консервативной.

Альтернативный прогноз: падение ниже $60 тыс.

Не все участники рынка разделяют оптимизм по поводу краткосрочных перспектив. Бывший руководитель BitMEX Артур Хеес заявил, что если бы имел только $1 для инвестиций, то пока не покупал бы биткоин.

По его словам, для входа на рынок он ожидает смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США и возобновления масштабной эмиссии денег.

В краткосрочной перспективе Хеес прогнозирует значительные распродажи на рынках акций и криптовалют из-за геополитического напряжения. По его оценке, курс биткоина может опуститься ниже $60 тыс.

В то же время, среднесрочный прогноз эксперта остается положительным — он ожидает, что в ближайшие годы цена «цифрового золота» превысит $100 тыс.

