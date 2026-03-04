Банк Японии запустил блокчейн-песочницу для внутренних переводов
Банк Японии (BoJ) начал эксперименты по блокчейн-технологиям для интеграции в финансовую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава регулятора Кадзуо Уэда.
Тестирование взаимодействия с BOJ-NET
В рамках проекта уже запущена тестовая песочница. В ней центробанк испытывает расчеты в виде депозитов на текущих счетах с использованием распределенных реестров.
Разработчики проверят, как блокчейн взаимодействует с существующей инфраструктурой, в частности, с национальной финансовой сетью BOJ-NET. Основной фокус испытаний — внутренние межбанковские переводы и расчеты по ценным бумагам.
Банк Японии привлечет проект независимых экспертов. Уэда подчеркнул, что инициатива носит сугубо технический характер. Тесты пока не означают изменения в монетарной политике государства. Данные, полученные в ходе экспериментов, также используются для улучшения системы BOJ-NET.
Глава регулятора добавил, что интеграция блокчейна и ИИ может повысить качество финансовых сервисов благодаря детальному анализу транзакций.
Уязвимости смарт-контрактов
В то же время Уэда предупредил об уязвимости смарт-контрактов. По его словам, ошибки в их коде и архитектуре несут прямую угрозу стабильности платежных систем и финансовых рынков.
Запуск тестовой платформы центробанка производится на фоне комплексной доработки нормативно-правовой базы Японии в сфере цифровых активов. В 2025 году Агентство финансовых услуг провело консультации по переклассификации криптовалют «наравне с ценными бумагами».
Правительство страны также включило блокчейн и токенизацию в широкую стратегию экономического роста.
