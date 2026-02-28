0 800 307 555
Bitcoin опустился до $63 тысяч после ударов по Ирану

Криптовалюта
Криптовалюты 28 февраля отреагировали падением на удары Израиля и США по Ирану. Bitcoin упал до 63 тысяч долларов
Об этом пишет Bloomberg.

Как отреагировали Bitcoin и Ethereum

Мировой крипторинок подвергся резкому спаду после заявления Израиля о нанесении удара по Ирану. Инвесторы отреагировали массовой продажей цифровых активов на фоне роста геополитического напряжения на Ближнем Востоке.
Флагманская криптовалюта Bitcoin потеряла до 3,8% стоимости, опустившись до 63 038 долларов. Вторая по капитализации валюта — Ethereum — подешевела на 4,5%, до 1835 долларов.
По данным платформы CoinGecko, совокупная рыночная стоимость цифровых активов сократилась примерно на 128 млрд долларов в первые часы после появления новостей об атаке.
Аналитики отмечают, что падение лишь усилило многомесячный спад на рынке криптовалют, начавшийся после того, как Bitcoin в октябре достиг исторического максимума.

Что предшествовало

Утром 28 февраля стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по Ирану, после чего министр обороны Исраэль Кац объявил «немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны».
Впоследствии президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые операции против Ирана с целью устранения неизбежных угроз со стороны режима в Тегеране.
