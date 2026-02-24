Аналитики заявили об «исчезновении» розничных инвесторов с крипторынка Сегодня 02:34 — Криптовалюта

Розничные инвесторы фактически исчезли с рынка.

Об этом заявили аналитики CryptoQuant, добавив, что среди ритейла не наблюдается ни накопления, ни FOMO.

По их данным, капитуляция ритейла такого масштаба исторически соответствовала поздним фазам коррекций, но это не гарантирует немедленного разворота. Кроме того, эксперты отметили, что розничные игроки обычно остаются вне рынка дольше, чем ожидают.

В отчете говорится, что 30-дневное изменение спроса ритейла находится на резко отрицательных уровнях, сопоставимых с минимумами медвежьего рынка 2022 года и капитуляцией середины 2024 года.

Поведение инвесторов

Также в CryptoQuant отметили сокращение объема переводов кошельков с балансом до $10 000, что может свидетельствовать о снижении активности мелких кошельков.

Активность инвесторов с балансом до $10 000, Дані: CryptoQuant

Отдельно в Santiment обратили внимание на несовпадение в поведении крупных и мелких участников рынка.

По их данным, от пика крипторинка в октябре 2025 года крупные игроки (баланс 10−10 000 BTC ) уменьшили свои запасы на 0,8%, тогда как адреса менее 0,1 BTC увеличили долю на 2,5%.

В Santiment добавили, что без поддержки «ключевых участников» импульсы роста могут быть ограничены из-за нехватки крупного капитала.

Напомним, ранее в CryptoQuant заявили, что один из индикаторов указывает на потенциальную зону накопления биткоина.

