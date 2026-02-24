0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики заявили об «исчезновении» розничных инвесторов с крипторынка

Криптовалюта
6
Розничные инвесторы фактически исчезли с рынка.
Об этом заявили аналитики CryptoQuant, добавив, что среди ритейла не наблюдается ни накопления, ни FOMO.
По их данным, капитуляция ритейла такого масштаба исторически соответствовала поздним фазам коррекций, но это не гарантирует немедленного разворота. Кроме того, эксперты отметили, что розничные игроки обычно остаются вне рынка дольше, чем ожидают.
В отчете говорится, что 30-дневное изменение спроса ритейла находится на резко отрицательных уровнях, сопоставимых с минимумами медвежьего рынка 2022 года и капитуляцией середины 2024 года.

Поведение инвесторов

Также в CryptoQuant отметили сокращение объема переводов кошельков с балансом до $10 000, что может свидетельствовать о снижении активности мелких кошельков.
Активность инвесторов с балансом до $10 000
Активность инвесторов с балансом до $10 000, Дані: CryptoQuant
Отдельно в Santiment обратили внимание на несовпадение в поведении крупных и мелких участников рынка.
По их данным, от пика крипторинка в октябре 2025 года крупные игроки (баланс 10−10 000 BTC) уменьшили свои запасы на 0,8%, тогда как адреса менее 0,1 BTC увеличили долю на 2,5%.
В Santiment добавили, что без поддержки «ключевых участников» импульсы роста могут быть ограничены из-за нехватки крупного капитала.
Напомним, ранее в CryptoQuant заявили, что один из индикаторов указывает на потенциальную зону накопления биткоина.
По материалам:
incrypted
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems