JPMorgan видит положительные долгосрочные перспективы для BTC из-за изменения роли по сравнению с золотом

Аналитики JPMorgan считают, что биткоин постепенно укрепляет свои позиции как инвестиционный актив и в долгосрочной перспективе может подорожать до $266 000. Ключевым аргументом они называют изменение соотношения волатильности между BTC и золотом, что делает криптовалюту более привлекательной для инвесторов — даже несмотря на краткосрочное давление на рынке.

Об этом сообщает The Block.

Давление и падение доверия

По словам аналитиков во главе с управляющим директором JPMorgan Николаосом Панигирцоглу, крипторынок испытал новое давление в течение последней недели. Это связано с ослаблением рисковых активов, в частности, технологических акций, а также коррекцией традиционных защитных инструментов — золота и серебра.

Дополнительным ударом по настроениям инвесторов стал взлом DeFi-платформы Step Finance, в результате которого было похищено $29 млн.

Биткоин опустился ниже себестоимости майнинга

Недавняя коррекция привела к тому, что цена биткоина опустилась ниже расчетной себестоимости производства, исторически служившей «мягким нижним пределом» для рынка.

Аналитики JPMorgan оценивают этот уровень примерно в $87 000. Если цена будет долго оставаться ниже, часть майнеров может выйти из рынка, что впоследствии приведет к снижению себестоимости добычи.

Почему биткоин выглядит сильнее золота

Несмотря на краткосрочные риски, JPMorgan видит положительные долгосрочные перспективы для BTC. Ключевой фактор — изменение роли биткоина по сравнению с золотом.

Аналитики отмечают, что существенное опережение золота биткоином с октября прошлого года вместе с ростом волатильности самого золота сделали BTC более привлекательным инструментом в долгосрочном измерении.

Коэффициент волатильности биткоина к золоту снизился примерно до 1,5 — это рекордно низкий уровень, усиливающий аргументы в пользу криптовалюты

Почему речь идет о $266 тысячах

Используя модель сравнения с частными инвестициями в золото, аналитики пришли к выводу, что рыночная капитализация биткоина должна вырасти до уровня, эквивалентного цене $266 000 за BTC, чтобы сравниться с вложениями частного сектора в золото. Речь идет об объеме около $8 трлн, без учета резервов центральных банков.

В JPMorgan отмечают: такая цена является нереалистичной целью на текущий год, однако она хорошо иллюстрирует долгосрочный потенциал биткоина при условии, что негативные настроения на рынке изменятся, а BTC снова начнут воспринимать как защиту от системных рисков.

Как изменился прогноз

Еще в ноябре прошлого года аналитики JPMorgan говорили о потенциальном росте биткоина до $170 000 в течение 6−12 месяцев. Нынешняя оценка значительно выше, однако она отражает более длинный горизонт и пересмотр прогнозов после того, как банк повысил свою долгосрочную целевую цену на золото до $8 000−8 500 за унцию.

