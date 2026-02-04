Криптовалютный крах, вызванный биткойном, «уничтожил» почти 500 миллиардов долларов за неделю Сегодня 18:00 — Криптовалюта

Стремительное падение биткоина подвергает сомнению его роль как так называемого цифрового золота, ведь во время геополитической нестабильности он не сработал как «тихая гавань».

Инвестор Майкл Бюрри предупредил, что биткоин проявил себя скорее как спекулятивный актив, не сумев стать защитой от рисков вроде драгоценных металлов.

Об этом пишет bloomberg

Общая стоимость крипторынка с 29 января сократилась на 467,6 миллиарда долларов. Во вторник, 3 февраля, биткоин упал до самого низкого уровня с момента переизбрания Дональда Трампа президентом США в начале ноября 2024 года, после чего в стране сформировалась более дружественная к криптовалютам администрация.

76 600 долларов. Самая известная криптовалюта достигла 15-месячного минимума — 72 877 долларов, но в среду, 4 февраля, частично отыграла потери. По состоянию на утро биткоин торговался около

Несмотря на приверженную криптоиндустрии позицию Белого дома и рост интереса со стороны крупных институциональных инвесторов, биткоин упал примерно на 40% от своего рекордного максимума в начале октября 2025 года.

Причины обвала

Причиной обвала стала волна принудительных закрытий сделок 10 октября, приведшая к потере инвесторами 19 млрд долларов. С тех пор крипторынок так и не смог полностью прийти в себя.

Падение происходит на фоне турбулентной недели на мировых рынках, когда резкие колебания переживали золото и серебро. Драгоценные металлы во вторник нашли покупателей после предварительных потерь, тогда как криптовалюты поддержки не получили.

Биткоин и американские фондовые индексы падали из-за обострения напряженности между США и Ираном, что заставило инвесторов искать более надежные активы.

Ранее писали , что внезапное похолодание в США вызвало масштабные перебои в работе биткоин-майнинговых компаний и ощутимо сказалось на стабильности сети Bitcoin. Из-за рекордной нагрузки на энергосистему крупные игроки отрасли были вынуждены массово отключать оборудование, чтобы избежать аварийных отключений для населения.

В то же время, объем отмытых средств в криптовалюте за последние пять лет вырос в восемь раз. Об этом говорится в отчете компании Chainalysis . Ключевую роль в этом росте сыграли профессиональные теневые сервисы, значительная часть которых работает на китайском языке.

Восьмикратный рост объемов отмывания

По оценкам аналитиков, в 2020 году через блокчейн-каналы отмывание прошло около $10 млрд .

. В 2025 году этот показатель превысил $82 млрд.

Рост объясняют не только увеличением ликвидности крипторынка, но и развитием специализированной инфраструктуры для сокрытия происхождения средств.

