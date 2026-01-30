БИЗНЕС Как меняется криптоиндустрия и что это значит для пользователей. Интервью с Кириллом Хомяковым, Binance Сегодня 17:50 — Криптовалюта

2025 год ещё раз напомнил: рынок остаётся волатильным, а требования к сервисам заметно выросли — в безопасности, правилах и практических сценариях использования. Для Украины крипто давно перестала быть «только про инвестиции»: это инструмент переводов, поддержки близких, благотворительности и финансовой гибкости.

О том, что было главным в 2025‑м и какие привычки важнее прогнозов в 2026‑м, мы поговорили с Кириллом Хомяковым, региональным главой Binance в Центрально‑Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.

Региональный глава Binance в Центрально‑Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков

2025 год был волатильным и противоречивым. Каким он стал для индустрии — переходным или уже структурным?

Я бы назвал 2025 год переходным по ощущениям и важным по смыслу. Рынок по-прежнему может резко меняться. На динамику влияет внутренняя повестка криптоиндустрии и внешний фон: макроэкономика, решения регуляторов, настроения инвесторов.

При этом в 2025-м стало заметно, что отрасль взрослеет через практику. Пользователь ждёт понятного сервиса, защитных механизмов и быстрой реакции на мошенничество.

Этот сдвиг виден по ожиданиям к крупнейшим площадкам. К концу 2025 года Binance обработала торговые операции на сумму 34 триллиона долларов по всем продуктам, при этом объем спотовой торговли превысил 7,1 триллиона долларов. Общий объем торгов за все время достиг 145 триллионов долларов по всем продуктам. Это показатель того, что рост и требования к регулированию теперь идут рядом, а к платформам всё чаще относятся как к финансовой инфраструктуре.

Что в 2025 году сильнее всего изменило «правила игры» для крипторынка, и как это почувствовал обычный пользователь?

Поскольку происходит рост рынка, а в конце 2025 года Binance перешагнула отметку 300 млн зарегистрированных пользователей, растут и ожидания пользователя с точки зрения пользовательского опыта. Поэтому абсолютно логично, что индустрия сегодня намного системнее относится к безопасности: предупреждения и дополнительные проверки всё чаще появляются именно в момент, когда человек собирается отправить средства или совершить рискованное действие.

Также вырос запрос на простые и понятные правила. Людям важно, чтобы сервис работал предсказуемо: понятные статусы операций, прозрачные причины ограничений (если они возникают); и поддержка, которая помогает быстро разобраться, что происходит. Это снижает стресс и оставляет меньше пространства для мошеннических сценариев.

Когда платформой пользуются сотни миллионов людей, её оценивают как финансовую инфраструктуру: по устойчивости, управлению рисками и защите пользователя, а к качеству процессов и ответственности требования становятся выше.

Когда вы говорите, что «крипто становится инфраструктурой», что именно должно измениться, чтобы это стало реальностью в глазах пользователя?

Для пользователя инфраструктура начинается там, где крипто перестаёт ощущаться как «эксперимент» и начинает работать как привычный финансовый сервис. Это про предсказуемость: стабильная работа, понятные правила и комиссии, а также ясное понимание, что произойдёт в обычных и нестандартных ситуациях — от вывода средств до защитных ограничений со стороны безопасности.

Это и про управляемый риск. Не обещание «риска нет», а прозрачное объяснение ограничений и лимитов, понятные действия сервиса в сложных сценариях и возможность защитить себя без лишней сложности.

Отдельный маркер зрелости — безопасность, встроенная в продукт. Инструменты против мошенничества, понятные предупреждения, быстрая реакция на инциденты и ясный путь восстановления доступа — без ощущения, что пользователь остаётся один на один с проблемой.

И, конечно, безопасная коммуникация. Мошенники всё чаще подделывают «поддержку» и давят на срочность, поэтому правило простое: любые финансовые вопросы решать только через официальные каналы сервиса. Без «помощников» в мессенджерах и без просьб назвать коды подтверждения или передать доступ к аккаунту.

Когда эти элементы становятся нормой, крипто воспринимается не как отдельная технология, а как инфраструктура — привычная, понятная и встроенная в повседневные финансовые действия.

Какие сценарии использования криптовалют в 2025 году действительно стали массовыми — платежи, переводы, сбережения, доступ к Web3 — и что по‑прежнему остается нишевым?

В 2025 году массовыми стали сценарии, где крипто решает понятную задачу: трансграничные переводы, обмены между пользователями (P2P) и платежи, в том числе со стейблкоинами — криптоактивами, привязанными к курсу валюты. В таких сценариях ценятся скорость, стоимость и отсутствие затрат времени на сбор документов

Отдельно вырос сценарий накоплений. Люди чаще выбирают простые регулярные действия, а не разовые решения «по настроению». Поэтому развиваются инструменты, которые позволяют настроить повторяющиеся операции и автоматизацию: выбрать частоту и сумму и при желании — подключать инструменты для накоплений.

Также растет запрос на понятность и прозрачность. На фоне усложнения рынка пользователи все чаще выбирают инструменты, которые помогают им ориентироваться в происходящем здесь и сейчас. Именно поэтому все больший отклик находят такие сервисы как Smart Money и Smart Signal.

Эти инструменты позволяют в реальном времени отслеживать действия прибыльных трейдеров и крупных участников рынка на Binance Futures — объёмы позиций, соотношение long и short, общее настроение рынка. В 2025 году на Smart Money подписались более 1,2 млн пользователей, что подтверждает высокий спрос на понятную аналитику и сигналы, основанные на реальных данных, а не догадках.

Чтобы снизить вероятность ошибки, пользователям дают больше структурированной информации «на месте»: в 2025 году в спотовой торговле появились краткие AI‑сводки по активам с краткой выжимкой по проекту и факторам риска. И ещё один показатель зрелого спроса — обучение через безопасные форматы: демо‑режим с виртуальными средствами в 2025 году использовали более 300 тысяч пользователей, чтобы спокойно разобраться в интерфейсе и механике.

Нишевой остаётся зона, где без опыта легко ошибиться: агрессивная торговля с высоким риском, сложные DeFi‑стратегии, участие в механиках «быстрой доходности» без понимания, как устроены риски. Там рынок не прощает романтики.

Безопасность и комплаенс: какие управленческие решения позволяют усиливать контроль, не превращая продукт в бюрократию для миллионов пользователей?

Контроль не должен ощущаться как препятствие для обычного пользователя. Подход простой: проверки и ограничения появляются там, где риск выше. В стандартных сценариях путь должен оставаться быстрым и предсказуемым.

Чтобы это не превращалось в бюрократию, защита должна срабатывать в момент действия: предупреждения, дополнительные проверки, блокировки подозрительных сценариев и понятный контакт с поддержкой. Мы открыто публикуем метрики по борьбе с мошенничеством и возвратам, чтобы обсуждать безопасность предметно.

Отдельно важна помощь в ситуациях, когда человек уже под давлением мошенников: быстро остановить рискованную операцию и получить поддержку. И, конечно, базовые привычки цифровой безопасности: проверять, кто и откуда пишет, не уходить в неофициальные каналы и не передавать коды или доступ к аккаунту. Чаще всего потери начинаются с социальной инженерии: когда человека торопят, пугают или убеждают «срочно помочь».

Украина: как изменился пользователь в 2025 году по поведению и мотивации? Какие «новые привычки» вы видите чаще всего?

Украинский пользователь стал прагматичнее. Меньше «крипто ради истории», больше «крипто ради задачи»: перевести, поддержать, оплатить, сохранить контроль в случае необходимости перемещения средств.

Вторая перемена это рост внимания к безопасности. Люди чаще спрашивают, как защитить аккаунт, как распознать фишинг, как отличить официальный контакт от мошенника. Это хороший сдвиг. В стране с высоким уровнем стресса привычка «пауза и проверка» действительно помогает сохранить деньги.

И, конечно, есть запрос на понятные правила налогообложения.

Какие тренды 2025 года станут определяющими в 2026‑м, и что стоит учитывать украинским пользователям и бизнесу?

Я бы не делал ставку на «угадывание рынка». В 2026‑м выиграют те, кто действует дисциплинированно.

Пользователю важно простое: не входить на эмоции, не брать риск, который не понимаешь, и держать базовую кибергигиену.

Из трендов, которые точно усилятся: стейблкоины как повседневный инструмент расчётов, рост платёжных сценариев и продолжение институционализации. Там, где регуляторная рамка будет ясной, рынок станет глубже и спокойнее, в том смысле, что у бизнеса появятся легальные механики работы с банками и клиентами.

Бизнесу стоит смотреть на крипто как на финансовый сервис, а не как на маркетинговую фишку: комплаенс, безопасность, устойчивые партнёрские рельсы, понятная поддержка.

Если регуляторная рамка в Украине начнет работать как система, это станет одним из ключевых факторов легального роста и для финтеха, и для пользователей.

О Binance

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Экосистема Binance включает широкий набор продуктов и сервисов в сфере цифровых активов — от торговли и финансовых решений до образования, исследований, социальных инициатив, платежей, институциональных сервисов и Web3-инструментов.

