BlackRock назвала ключевые инвестиционные тренды 2026 года Сегодня 05:40 — Криптовалюта

BlackRock – это одна из крупнейших инвестиционных компаний мира

Инвесткомпания BlackRock обнародовала прогноз на 2026 год, в котором определила токенизацию активов и масштабирование инфраструктуры для искусственного интеллекта как главные драйверы рынка. Отдельно компания отмечает стремительный рост институционального интереса к биткоину через биржевые инвестиционные продукты.

Токенизация и стейблкоины меняют фокус крипторынка

Аналитики BlackRock обращают внимание на активный рост рынка стейблкоинов и токенизированных активов. По их оценкам, объемы транзакций в стейблкоинах уже превышают объемы спотовой торговли криптовалютами. Это свидетельствует о постепенном переходе от спекулятивного трейдинга к использованию цифровых активов для платежей и финансовых расчетов.

Ключевой сетью для токенизации BlackRock называет Ethereum — на нее приходится более 65% всех токенизированных активов. В компании считают, что это закрепляет Ethereum в качестве базовой инфраструктуры для развития цифровых финансовых продуктов.

Расширение токенизации на новые классы активов

Стейблкоины в BlackRock рассматривают как один из форматов токенизации, где базовым активом выступает фиатная валюта. В то же время, компания прогнозирует дальнейшее распространение токенизации на другие классы активов — в частности облигации и сырьевые товары. Это, по мнению аналитиков, должно повысить ликвидность и доступность инвестиций как институциональным, так и розничным инвесторам.

Институциональный спрос на биткоин бьет рекорды

BlackRock также фиксирует беспрецедентный интерес к биткоину со стороны крупных инвесторов. ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) привлек $70 млрд активов в управлении за 341 торговый день, установив новый рекорд для рынка.

В компании отмечают, что такие тематические направления как криптоактивы и искусственный интеллект постепенно становятся полноценными составляющими инвестиционных портфелей, а не временными рыночными трендами.

Крипто и ИИ как единый инвестсегмент

В общем, прогноз BlackRock свидетельствует о формировании взаимосвязанного инвестиционного пространства, где развитие крипторынка и технологий ИИ усиливают друг друга. Ключевую роль в этом процессе будут играть инфраструктурные решения и дальнейшая токенизация финансовых активов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.