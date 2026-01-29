Морозы в США остановили майнинг биткоина
Внезапное похолодание в США вызвало масштабные перебои в работе биткоин-майнинговых компаний и ощутимо сказалось на стабильности сети Bitcoin. Из-за рекордной нагрузки на энергосистему крупные игроки отрасли были вынуждены массово отключать оборудование, чтобы избежать аварийных отключений для населения.
Снежный шторм и рекордная нагрузка на энергосистему
Снежный шторм, накрывший США в конце недели, принес аномально низкие температуры. В частности, в Техасе термометры опускались до -12 °C — нетипичных для региона показателей. Это привело к резкому росту потребления электроэнергии.
По данным оператора энергосистемы ERCOT, нагрузка в штате достигла исторического максимума — 88,9 ГВт. В результате более миллиона человек остались без электроснабжения, а чрезвычайное положение было объявлено в 21 штате.
На фоне дефицита мощностей Riot Platforms, Marathon Digital и CleanSpark временно приостановили работу своих дата-центров в Техасе.
Такие шаги помогли снизить риск масштабных отключений для бытовых потребителей, однако имели прямые последствия для крипторынка. Совокупный хешрейт сети Bitcoin упал до 706 Eh/s — самого низкого уровня с конца июля 2025 года.
Более всего пострадал пул Foundry USA. По данным аналитического сервиса The MinerMag, его вычислительная мощность сократилась почти на 200 EH/s — примерно на 60% от уровня пятницы, 23 января. Это привело к временному замедлению генерации блоков в 12 минут вместо стандартных десяти.
CEO StandardHash Леан Лю оценил масштабы отключений примерно в 1,3 млн майнинговых установок.
«Из-за экстремальных зимних штормов в США несколько майнинговых ферм по всей стране столкнулись с отключениями электроэнергии. Совокупный хешрейт биткоина за короткий период снизился примерно на 30%, что соответствует падению на 260 EH/s», — говорит Лю.
Более трети хешрейта — оффлайн
Партнер-основатель Stranded Energy Investments Адам Ортольф заявил, что из-за погодных условий более 35% хешрейта Bitcoin сейчас находится в автономном режиме. По его словам, это может свидетельствовать о начале сворачивания дата-центров типа T4.
«Пока арктический холод охватывает США, биткоин-майнеры сокращают потребление электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть. По состоянию на сегодняшний день офлайн выведено более 110 EH/s хешрейта», — также сообщили в своем X криптоаналитики из TheMinerMag.
Климатические риски как вызов для индустрии
Текущая ситуация в очередной раз продемонстрировала уязвимость майнинговой инфраструктуры к климатическим рискам и ограничениям энергосистем. Аналитики отмечают, что более частые аномалии погоды могут усилить давление на майнеров и заставить компании пересматривать географию размещения ферм.
В долгосрочной перспективе это способно повлиять как на децентрализацию хешрейта, так и на стабильность работы сети Bitcoin.
