Не для всех: Трамп выпустит еще одну криптовалюту

Президент США выпустит еще один токен

Компания Дональда Трампа объявила, что 2 февраля 2026 г. станет датой фиксации права на участие в выпуске нового цифрового токена. Получить его смогут акционеры, владеющие по меньшей мере одной полной акцией DJT.

Речь идет о Trump Media and Technology Group Corp. — компании, которой принадлежат соцсеть Truth Social, стриминговая платформа Truth+ и финтех-направление Truth.Fi.

Технологической базой назван блокчейн Cronos криптобиржи Crypto.com, что обеспечивает скорость и масштабируемость.

Кто и как сможет получить токен

Право на токен будут иметь как зарегистрированные держатели акций, так и конечные бенефициары. Главное условие — наличие минимум одной полной акции DJT на дату фиксации.

После этой даты Trump Media вместе с Crypto.com будет выпускать токены, фиксировать их в блокчейне и сохранять до момента распределения акционеров.

Бонусы для владельцев

В компании ранее отмечалось, что владельцы токенов смогут в течение года получать дополнительные вознаграждения. Речь идет, в частности, о льготах или скидках на продукты Trump Media.

В то же время, токен не является долей собственности в компании, не дает прав голоса или участия в прибыли и, вероятно, не подлежит обмену на наличные деньги. Фактически это цифровой жетон лояльности с доступом к определенным сервисам и бонусам.

