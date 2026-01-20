В Иране возросло использование биткоина на фоне протестов Сегодня 08:31 — Криптовалюта

Из-за протестов в Иране все чаще используют биткоин

По данным аналитической компании Chainalysis, в Иране за последний месяц существенно увеличилось использование биткоина. С начала протестов объем переводов более $10 тыс. на биткоин-кошельки с автономным хранением (self-custody) вырос на 262%.

отчете отмечают, что выросло количество выводов средств из криптобирж на неизвестные адреса, что свидетельствует об отказе части населения от централизованной финансовой системы в пользу децентрализованных P2P-расчетов. В качестве причин такого спроса на self-custody биткоина эксперты называют быстрое падение курса иранского риала и потребность граждан обходить финансовые каналы, контролируемые государством.

Данные: Chainalysis

Аналитики также зафиксировали всплески криптоактивности в Иране во время других значительных внутренних и геополитических событий, в частности, после терактов в Кермане в январе 2024 года, ракетных ударов Ирана по Израилю в октябре 2024 года и во время так называемой 12-дневной войны. В этот же период крупнейшая и самая популярная иранская биржа Nobitex подверглась взлому на $90 млн.

«Эта модель роста выводов BTC в периоды повышенной нестабильности отражает глобальный тренд, который мы наблюдали и в других регионах, охваченных войнами, экономическими кризисами или государственными репрессиями», — отмечается в отчете.

Chainalysis напоминает, что это не первый случай резкого роста принятия биткоина в условиях кризиса. Ранее компания фиксировала подобные тенденции в Украине на фоне войны с россией, а также Аргентине и Венесуэле во время девальвации национальных валют. Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. В их контексте использование биткоина рассматривается и как форма протеста — добровольный выход граждан из традиционной финансовой системы.

В то же время, иранский режим, по данным аналитиков, также использует криптовалюты для обхода санкций и отмывания средств. Тот же отчет Chainalysis указывает, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) может обеспечивать около половины всей криптоактивности в Иране, общий объем которой оценивается в $7,78 млрд. Отдельный отчет TRM Labs ранее сообщал, что две криптобиржи в Великобритании фактически были прикрыты. указывали на участие Ирана в майнинге биткоина с целью монетизации энергоресурсов.

