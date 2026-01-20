0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Иране возросло использование биткоина на фоне протестов

Криптовалюта
9
Из-за протестов в Иране все чаще используют биткоин
Из-за протестов в Иране все чаще используют биткоин
По данным аналитической компании Chainalysis, в Иране за последний месяц существенно увеличилось использование биткоина. С начала протестов объем переводов более $10 тыс. на биткоин-кошельки с автономным хранением (self-custody) вырос на 262%.
В отчете отмечают, что выросло количество выводов средств из криптобирж на неизвестные адреса, что свидетельствует об отказе части населения от централизованной финансовой системы в пользу децентрализованных P2P-расчетов. В качестве причин такого спроса на self-custody биткоина эксперты называют быстрое падение курса иранского риала и потребность граждан обходить финансовые каналы, контролируемые государством.
Данные: Chainalysis
Данные: Chainalysis
Аналитики также зафиксировали всплески криптоактивности в Иране во время других значительных внутренних и геополитических событий, в частности, после терактов в Кермане в январе 2024 года, ракетных ударов Ирана по Израилю в октябре 2024 года и во время так называемой 12-дневной войны. В этот же период крупнейшая и самая популярная иранская биржа Nobitex подверглась взлому на $90 млн.
«Эта модель роста выводов BTC в периоды повышенной нестабильности отражает глобальный тренд, который мы наблюдали и в других регионах, охваченных войнами, экономическими кризисами или государственными репрессиями», — отмечается в отчете.
Chainalysis напоминает, что это не первый случай резкого роста принятия биткоина в условиях кризиса. Ранее компания фиксировала подобные тенденции в Украине на фоне войны с россией, а также Аргентине и Венесуэле во время девальвации национальных валют. Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. В их контексте использование биткоина рассматривается и как форма протеста — добровольный выход граждан из традиционной финансовой системы.
В то же время, иранский режим, по данным аналитиков, также использует криптовалюты для обхода санкций и отмывания средств. Тот же отчет Chainalysis указывает, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) может обеспечивать около половины всей криптоактивности в Иране, общий объем которой оценивается в $7,78 млрд. Отдельный отчет TRM Labs ранее сообщал, что две криптобиржи в Великобритании фактически были прикрыты. указывали на участие Ирана в майнинге биткоина с целью монетизации энергоресурсов.
По материалам:
ITC.ua
КриптовалютаБиткоин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems