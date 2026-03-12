0 800 307 555
Падение криптовалют длится пять месяцев подряд — Binance Research

Капитализация крипторинка упала на 22,6% в феврале
Капитализация крипторинка упала на 22,6% в феврале
По итогам февраля общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 22,6% по сравнению с предыдущим месяцем — до 2,36 трлн долларов. Основными причинами падения стали неопределенность относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы США по процентной ставке и тарифному давлению на глобальных рынках.
Об этом свидетельствует отчет Binance Research Monthly Market Insights.
Индекс страха и алчности (Fear & Greed) в течение месяца оставался ниже 20 пунктов, а в отдельные периоды опускался до 5, что соответствует зоне экстремального страха.
На этом фоне рынок зафиксировал уже пять месяцев подряд негативной динамики для основных криптоактивов — такое последний раз наблюдалось во время медвежьего рынка 2018 года.
В то же время сегмент стейблкоинов сохранил устойчивость: их совокупное предложение выросло до $315 млрд (+3% по сравнению с предыдущим месяцем), а сегмент токенизированных реальных активов (RWA) поднялся до $25,4 млрд (+4,7% по сравнению с предыдущим месяцем).
Динамика крупнейших криптовалют

Среди десяти крупнейших криптоактивов лучшую относительную динамику продемонстрировал TRX, снизившийся на 4,6%.
Другие активы показали более существенные потери:
  • BCH — минус 15,7%;
  • ADA — минус 19,7%;
  • DOGE — минус 22,7%.
Dogecoin снизился, несмотря на краткосрочный рост на 14% 14 февраля, что было связано со спекуляциями относительно возможного запуска функции Smart Cashtags в соцсети X.
Bitcoin за месяц снизился на 23,5% и примерно на 50% отступил от исторического максимума, приблизившись к уровню realized price около 54 тыс. долларов — средней цены, по которой монеты последний раз перемещались в сети.
Среди других активов:
  • LINK — минус 24,5%;
  • XRP — минус 26,2%;
  • BNB — минус 28,4%;
  • SOL — минус 29,6%;
  • ETH — минус 30,8%.

Влияние макроэкономики на крипторынок

В феврале Bitcoin находился под давлением на фоне распродаж в технологическом секторе.
После запуска спотовых ETF на Bitcoin крупные институциональные инвесторы все чаще рассматривают криптовалюту вместе с технологическими акциями как единственный рисковый сегмент.
Дополнительным фактором стали ожидания политики Федеральной резервной системы. Фьючерсы CME Fed Funds закладывают лишь два возможных снижения ставки в 2026 году, причем первое может произойти не раньше июня.

Что означает февраль для рынка дальше

Март может стать месяцем потенциального перелома после резкого февральского спада. Спотовые BTC-ETF, похоже, снова двигаются в сторону чистых притоков, что может поддержать фазу консолидации. Дополнительным фактором может стать пик сезона налоговых возвратов в США в ближайшие четыре недели — это может дать рынку дополнительную ликвидность.
📢 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
По материалам:
Finance.ua
КриптовалютаBinance
