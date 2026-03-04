С иранских бирж исчезли миллионы долларов в криптовалюте Сегодня 18:00 — Криптовалюта

С иранских бирж исчезли миллионы долларов в криптовалюте

Эксперты блокчейна сообщают, что после субботних ударов США и Израиля по Ирану с иранских криптовалютных бирж резко ушли миллионы долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Итого с субботы по понедельник бирж вывели более 10 млн долларов.

С иранских криптовалютных бирж резко увеличился отток средств, сообщают компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов. Это произошло после ударов США и Израиля по Ирану в субботу.

Исследователи отмечают, что пока что невозможно точно установить причины таких транзакций.

По данным американской компании Chainalysis, объем средств, покидающих иранские биржи, превысил 2 миллиона долларов в час после начала ударов.

Британская аналитическая компания Elliptic сообщила, что отток с крупнейшей иранской биржи Nobitex достиг пика в 2,89 миллиона долларов между 11:00 и 12:00, что примерно в восемь раз больше, чем пиковый часовой отток в предыдущий день.

Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся, по крайней мере, на евразийский регион с участием Соединенных Штатов.

США и Израиль инициировали масштабную наступательную операцию против Ирана, что стало фактором существенной трансформации регионального баланса сил.

Эта новая военная операция не может повлиять только на ближневосточный регион, а ее проявления и последствия будут испытывать многие страны.

Finance.ua посчитал, в какую сумму могут обойтись эти военные действия для участников конфликта (Ирана, Америки и Израиля), а также, каким образом уже влияет и будет влиять это событие на мировой рынок нефти и газа, ведь регион Персидского залива в этом смысле является стратегическим.

