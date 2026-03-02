Morgan Stanley подает заявку на лицензию трастового банка, ориентированного на криптовалюту Сегодня 17:23 — Криптовалюта

Банковская фирма Morgan Stanley подала запрос на одобрение создания национального трастового банка, который будет сосредотачиваться на цифровых активах, что является шагом к расширению собственной криптоинфраструктуры.

27 февраля в Управление контролера валютного рынка было подано соответствующее заявление. В заявлении изложены планы по созданию новой организации — Национальной ассоциации цифрового траста Morgan Stanley. Организация будет действовать как федерально лицензированный трастовый банк, специализирующийся на хранении криптовалют и связанных с ними услугах.

Для чего это

Предлагаемый трастовый банк в основном будет предлагать хранение цифровых активов, хранящихся от имени клиентов. Он также будет поддерживать такие операции как покупка, продажа, передача и обмен токенов в рамках инвестиционных портфелей.

В заявке также отмечалось, что трастовый банк будет способствовать предоставлению услуг по стейкингу в фидуциарном качестве.

Учреждение будет полностью принадлежать Morgan Stanley Capital Management и интегрировано с более широкими операциями фирмы по управлению активами.

Клиентские активы

Подразделение управления активами Morgan Stanley выявило значительные криптовалютные активы среди клиентов, которые остаются вне платформ фирмы. Предложенный трастовый банк позволит сохранять эти активы в рамках регулируемой структуры в экосистеме Morgan Stanley, а не через сторонних поставщиков.

В прошлом месяце появились сообщения о планах банка запустить цифровой кошелек, предназначенный для хранения криптовалют и токенизированных активов реального мира, включая акции частных компаний. Недавние шаги сигнализируют о более широком продвижении в цифровые финансы. Банк также планирует ввести торговлю биткойнами, эфиром и Solana через E*Trade в первой половине 2026 года.

Ранее эксперт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун пересмотрел свой негативный прогноз для биткоина , повысив целевой уровень падения с $10 000 до примерно $28 000 после волны критики со стороны участников рынка.

Хотя аналитики JPMorgan считают , что биткоин постепенно укрепляет свои позиции как инвестиционный актив и в долгосрочной перспективе может подорожать до $266 тыс. Ключевым аргументом они называют изменение соотношения волатильности между BTC и золотом, что делает криптовалюту более привлекательной для инвесторов — даже несмотря на краткосрочное давление на рынке.

