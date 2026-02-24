0 800 307 555
Биткойн падает все ниже

Криптовалюта
139
Как пишет Bloomberg, во вторник, 24 февраля, биткоин продолжил свое падение и во время торгов в Азии. Цена снизилась до 62 858 долларов. В феврале этот цифровой актив уже подешевел более чем на 19%.
Биткойн уже потерял более 19% за месяц и рискует показать самый слабый результат с июня 2022 года, когда рынок пережил волну банкротств в криптоиндустрии.
Нынешнее падение происходит на фоне всеобщего снижения интереса к рисковым инвестициям в мире. Инвесторов взволновали планы президента США Дональда Трампа повысить глобальные пошлины до 15%, что негативно повлияло на акции и другие активы с высоким риском.
«Решение президента Трампа повысить глобальные пошлины до 15% сильно пошатнуло рисковые активы, и биткойн двигался вместе с ними. Несмотря на рассказы о „цифровом золоте“, биткойн продолжает торговаться как рисковый актив», — отметила криптоаналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.
Ранее эксперт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун пересмотрел свой негативный прогноз для биткоина, повысив целевой уровень падения с $10 000 до примерно $28 000 после волны критики со стороны участников рынка.
Но, несмотря на краткосрочные риски, JPMorgan видит положительные долгосрочные перспективы для BTC. Ключевой фактор — изменение роли биткоина по сравнению с золотом.
Аналитики отмечают, что существенное опережение золота биткоином с октября прошлого года вместе с ростом волатильности самого золота сделали BTC более привлекательным инструментом в долгосрочном измерении.
Еще в ноябре прошлого года аналитики JPMorgan говорили о потенциальном росте биткоина до $170 000 в течение 6−12 месяцев.
Payment systems