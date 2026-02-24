$1,2 млн ущерба: правоохранители ликвидировали фейковую криптобиржу
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик пресекли деятельность масштабной мошеннической сети, которая выманивала средства у граждан Европейского Союза под видом инвестиций в криптовалютные проекты. В Днепре задержан лидер преступной организации и 10 его сообщников.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Схема с фейковыми криптобиржами
По данным следствия, в течение года дельцы «заработали» на афере по меньшей мере 1,2 млн. долларов США незаконного дохода.
Для реализации «схемы» ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты.
Установлено, что для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, имитирующей работу криптовалютной биржи.
На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и прибыльности инвестиций. На самом деле, эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами.
Как действовали злоумышленники
На начальном этапе дельцы предлагали клиентам внести символический первый взнос, после которого инвесторов «поощряли» мгновенными дивидендами.
Таким образом, жертва аферы попадала «на крючок» и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров.
Как только размер инвестиций достигал наивысшего предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.
Обыски и подозрения
В ходе 40 обысков в офисах и жилых помещениях задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы», а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем.
Задержанным объявлено подозрение соответственно совершенным преступлениям по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);
- чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).
Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
