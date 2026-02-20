0 800 307 555
Вместо качественного питания для военных — элитная недвижимость на Бали (фото)

Сотрудники ГБР объявили новые подозрения начальнику продовольственной службы одной из воинских частей. Речь идет о незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом пишет ГБР

Что случилось

В ходе расследования производства о масштабной коррупционной схеме при поставке продовольствия для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области следователи установили, что в 2024 году один из фигурантов — майор — приобрел элитные апартаменты на острове Бали стоимостью 190 тыс. долларов США.
Кроме того, только в одном из брендовых магазинов Днепра он потратил на одежду почти 2,5 млн гривен.
По предварительным подсчетам, стоимость активов, приобретенных офицером, превышает 10 млн гривен. Окончательная сумма будет установлена ​​в рамках досудебного расследования.
Как уже сообщалось, роскошный образ жизни был связан со схемой хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Чиновник действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика.
<i>Фото ДБР</i>
Фото ДБР
Схема заключалась в так называемых «бестоварных» операциях: должностные лица подписывали акты приемки на полный объем продукции, хотя фактически в воинские части поступала только часть товара. Остальное списывали через подконтрольных лиц.
Кроме недопоставок, качество продуктов часто не соответствовало установленным нормам. Военным, в частности, подразделениям на передовой, поставляли испорченные овощи и фрукты. За прием некачественной продукции и игнорирование претензий должностное лицо получало «откаты», которые достигали до 50% стоимости поставки. Только за одну неделю сумма неправомерной выгоды могла превышать 1 млн гривен.
17 февраля работники ГБР сообщили ему о новых подозрениях.
Майору инкриминируют мошенничество, получение неправомерной выгоды должностным лицом, уклонение от военной службы в условиях военного положения, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем.
По материалам:
Finance.ua
