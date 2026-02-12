0 800 307 555
ру
Майнинг на краденном электричестве на 9 млн грн: украинец годами обходил счетчики

Криминал
70
В Житомирской области мужчина организовал масштабную схему незаконного потребления электроэнергии для криптомайнинга
В Житомирской области правоохранители разоблачили местного жителя, организовавшего масштабную схему незаконного потребления электроэнергии для криптомайнинга. По предварительным оценкам, его действия нанесли государственным энергетическим компаниям ущерб почти на 9 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина обустроил в собственном доме майнинговую ферму с использованием промышленного оборудования, оплачивая электроэнергию по тарифам для бытовых потребителей.
Чтобы скрыть фактические объемы потребления, он установил в счетчик специальное устройство, позволяющее останавливать учет электроэнергии.
Чтобы скрыть фактические объемы потребления, он установил в счетчик специальное устройство, которое позволяло останавливать учет электроэнергии.
Затем подозреваемый расширил деятельность и организовал дополнительные майнинговые мощности в арендованном производственном помещении с отдельной трансформаторной подстанцией. По версии правоохранителей, электроэнергия там также использовалась по аналогичной схеме занижения объемов потребления.

Подозрения и следствие

В ноябре 2025 года мужчине уже объявляли подозрение по аналогичному правонарушению.
В настоящее время, при процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры, ему объявлено новое подозрение по фактам мошенничества в особо крупных размерах, хищение электроэнергии, несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, совершенное в условиях военного положения.
Досудебное расследование продолжается.
