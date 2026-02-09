В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы Сегодня 09:31 — Криминал

Полицейские разоблачили мошеннических call-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранных государств, npu.gov.ua

Правоохранители пресекли деятельность преступных групп, участники которых под видом работников банков и налоговой службы выманивали деньги у граждан. Общая сумма установленного ущерба составляет миллионы гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

Киберполицейские Запорожской области разоблачили и пресекли деятельность нескольких мошеннических call-центров, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств.

Киберполицейские Запорожской области разоблачили и пресекли деятельность нескольких мошеннических call-центров, npu.gov.ua

Мошеннические схемы

Злоумышленники использовали различные сценарии мошенничества, в частности звонили по телефону от имени банковских учреждений и придумывали истории о необходимости перевода средств на так называемые «безопасные» счета, а также представлялись сотрудниками налоговой службы и под предлогом займа якобы для выполнения представительских нужд требовали перевод денег.

Читайте также Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть

Полицейские установили, что противоправная деятельность осуществлялась в том числе в составе организованных групп, члены которых распределяли между собой роли операторов, так называемых клоузеров, координаторов и лиц, ответственных за вывод средств через подставных лиц.

В рамках уголовных производств проведен ряд обысков, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и черновые записи.

Call-центр, ориентированный на граждан Казахстана

Полицейские обезвредили группу лиц, которые звонили гражданам Республики Казахстан, представляясь работниками службы безопасности местных банков. В разговоре они выведывали конфиденциальные данные банковских карт потерпевших, после чего незаконно завладевали их средствами.

Организатором схемы оказался житель Запорожья. В противоправной деятельности он задействовал координатора call-центра, двух «клоузеров» и нескольких операторов, которые совершали «холодные» телефонные звонки. Мошеннический офис функционировал в течение нескольких месяцев.

Мошеннический офис функционировал в течение нескольких месяцев., npu.gov.ua

В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Казахстана установлено по меньшей мере 7 пострадавших, которым нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,8 миллионов тенге (около 750 тысяч гривен в эквиваленте по курсу НБУ).

В ходе обысков изъяты компьютеры, ноутбуки, десятки мобильных телефонов и черновые записи.

Четверо участников группы уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мошенническая схема из мест лишения свободы

Еще одну преступную схему разоблачили киберполицейские при содействии оперативных подразделений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины во время документирования деятельности группы лиц, организовавших call-центр под видом службы безопасности одного из украинских банков. Организатор координировал работу подельников, находясь в местах лишения свободы.

Участники группировки звонили гражданам и убеждали их переводить средства на якобы «безопасные» счета. Часть фигурантов отвечала за подбор так называемых дропов, снятие наличных через банкоматы и передачу денег организаторам для дальнейшего распределения.

Полицейские установили 36 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.

В ходе обысков в Запорожье и Виннице изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, носители информации, денежные средства и транспортное средство.

Организатор и двое исполнителей уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Call-центр под видом налоговой службы

Также киберполицейские разоблачили еще одну группу лиц, организовавших call-центр в Запорожье и представлявшихся работниками налоговой службы. Злоумышленники придумывали истории о необходимости займа денег для якобы служебных или представительских нужд.

К противоправной деятельности были привлечены организатор и два исполнителя. В результате их действий пострадали по меньшей мере 12 граждан, которым причинен ущерб на сумму 680 тысяч гривен.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в помещении call-центра правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Всем участникам группы объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.