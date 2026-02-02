Почти 20 млн грн за непригодное жилье: ГБР разоблачило схему в ГСЧС на Буковине Сегодня 17:20 — Криминал

Заместителю начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области инкриминируют растрату имущества., dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении заместителя начальника Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области по делу о закупке служебных квартир, непригодных для проживания.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Закупка служебного жилья для спасателей

По данным следствия, в 2023 году чиновник возглавил конкурсную комиссию по отбору жилья, которое планировали передать сотрудникам ГСЧС за особые достижения во время службы. Речь шла о закупке квартир на вторичном рынке новостроек.

В то же время, как установили правоохранители, чиновник договорился с двумя застройщиками, фактически обойдя тендерную процедуру и создав мнимую конкуренцию для определения заранее определенных «победителей».

За два года Управление ГСЧС приобрело семь квартир, потратив почти 20 млн грн бюджетных средств. После передачи жилья выяснилось, что большинство объектов непригодны для проживания.

Поэтому спасатели не могут заселиться, провести ремонт, продать жилье или повторно встать на квартирный учет.

Как установили следователи, фактическое состояние квартир не соответствовало условиям договоров. Несмотря на это, на актах приемки-передачи и других финансовых документах стояла подпись главы конкурсной комиссии.

Идет расследование

Правоохранители проверяют детали договоренностей чиновника с застройщиками, а также возможную причастность других членов конкурсной комиссии и третьих лиц.

Заместителю начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

