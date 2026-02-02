0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 20 млн грн за непригодное жилье: ГБР разоблачило схему в ГСЧС на Буковине

Криминал
44
Заместителю начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области инкриминируют растрату имущества.
Заместителю начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области инкриминируют растрату имущества., dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований уведомило о подозрении заместителя начальника Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области по делу о закупке служебных квартир, непригодных для проживания.
Об этом сообщается на сайте ГБР.

Закупка служебного жилья для спасателей

По данным следствия, в 2023 году чиновник возглавил конкурсную комиссию по отбору жилья, которое планировали передать сотрудникам ГСЧС за особые достижения во время службы. Речь шла о закупке квартир на вторичном рынке новостроек.
В то же время, как установили правоохранители, чиновник договорился с двумя застройщиками, фактически обойдя тендерную процедуру и создав мнимую конкуренцию для определения заранее определенных «победителей».
Читайте также
За два года Управление ГСЧС приобрело семь квартир, потратив почти 20 млн грн бюджетных средств. После передачи жилья выяснилось, что большинство объектов непригодны для проживания.
Поэтому спасатели не могут заселиться, провести ремонт, продать жилье или повторно встать на квартирный учет.
Как установили следователи, фактическое состояние квартир не соответствовало условиям договоров. Несмотря на это, на актах приемки-передачи и других финансовых документах стояла подпись главы конкурсной комиссии.

Идет расследование

Правоохранители проверяют детали договоренностей чиновника с застройщиками, а также возможную причастность других членов конкурсной комиссии и третьих лиц.
Заместителю начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Читайте также
Решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems