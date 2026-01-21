0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств

Криминал
35
разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
В рамках уголовного производства установлено, что при закупке котельного оборудования для обеспечения теплом общины в Киевской области было безосновательно израсходовано более 9 миллионов гривен из местного бюджета.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры объявлено подозрение руководителю одного из коммунальных предприятий Мироновского городского совета.
Уведомляет Офис Генерального прокурора.
Следствие выяснило, что в сентябре 2023 года коммунальное предприятие заключило договор с частной компанией на поставку оборудования для производства тепловой энергии альтернативных видов топлива. Общая сумма контракта составила 16 миллионов гривен.
В то же время, экспертиза показала, что реальная рыночная стоимость приобретенного оборудования не превышала 6,8 миллиона гривен. Таким образом, более 9 миллионов гривен было перечислено без надлежащих оснований, что повлекло за собой значительные финансовые убытки для территориальной общины.
По данным правоохранителей, должностное лицо, чтобы создать иллюзию экономической обоснованности закупки, проигнорировало результаты независимой оценки, представляло недостоверную информацию о рыночных ценах и скрыло реальные сведения о техническом состоянии и году изготовления котлов — 2013−2014 годы.
Кроме того, по версии следствия, для маскировки завышенной стоимости использовались договоры с признаками фиктивности, которые должны были прикрыть неправомерные действия должностного лица.
Действия подозреваемого квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems