В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств

В рамках уголовного производства установлено, что при закупке котельного оборудования для обеспечения теплом общины в Киевской области было безосновательно израсходовано более 9 миллионов гривен из местного бюджета.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры объявлено подозрение руководителю одного из коммунальных предприятий Мироновского городского совета.

Следствие выяснило, что в сентябре 2023 года коммунальное предприятие заключило договор с частной компанией на поставку оборудования для производства тепловой энергии альтернативных видов топлива. Общая сумма контракта составила 16 миллионов гривен.

В то же время, экспертиза показала, что реальная рыночная стоимость приобретенного оборудования не превышала 6,8 миллиона гривен. Таким образом, более 9 миллионов гривен было перечислено без надлежащих оснований, что повлекло за собой значительные финансовые убытки для территориальной общины.

По данным правоохранителей, должностное лицо, чтобы создать иллюзию экономической обоснованности закупки, проигнорировало результаты независимой оценки, представляло недостоверную информацию о рыночных ценах и скрыло реальные сведения о техническом состоянии и году изготовления котлов — 2013−2014 годы.

Кроме того, по версии следствия, для маскировки завышенной стоимости использовались договоры с признаками фиктивности, которые должны были прикрыть неправомерные действия должностного лица.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

