Заказал оборудование из рф на 1 млн евро: в Киеве объявлено подозрение директору предприятия (фото)

В Киеве задержали и объявили подозрение директору картонно-тарного предприятия, заказавшего у россии оборудование на сумму более 1,1 млн евро.

Об этом в Телеграме сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Предприятие по производству картонно-бумажной тары работает с 1994 года: оно зарегистрировано в Киеве, имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Днепропетровской и Киевской. 99,5% акций компании принадлежат кипрской фирме, а ее бенефициар — гражданин Украины — неизменно возглавляет предприятие с момента основания», — отметил генпрокурор.

Суть дела

По данным следствия, в 2021 году предприятие заключило договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 млн евро.

В рамках выполнения сделки на счета российской компании было перечислено 810 тыс. евро подписки.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, несмотря на установленный правительством запрет на импорт товаров из государства-агрессора, директор предприятия продолжил сотрудничество с россией.

Для обхода ограничений подозреваемый привлек белорусскую компанию-посредника. Именно на нее оформили поставку оборудования, которое впоследствии было ввезено на территорию Украины транзитом через одну из стран ЕС.

В рамках этой схемы российскому поставщику перевели остаток по договору в размере более 382 тыс. евро.

Для ускорения поставок подозреваемый также пообещал представителю агрессора дополнительные 92,4 тыс. евро за скорую отгрузку и покрытие НДС.

Таким образом, человек добровольно и сознательно способствовал получению прибыли предприятием государства-агрессора, часть которого в виде налогов поступает в бюджет рф и используется для финансирования ее вооруженных сил.

В ходе обысков на предприятии изъяты товарно-транспортные документы, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ в Киеве. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111−2 УК Украины).

По ходатайству прокурора суд избрал ему безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей.

