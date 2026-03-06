Инкассаторов «Ощадбанка» задержали по подозрению «в отмывании денег» Сегодня 12:05 — Криминал

Инкассаторский автомобиль на фоне флага Венгрии

5 марта 2026 года в Венгрии задержаны семь граждан Украины — инкассаторов «Ощадбанка». Работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег.

Об этом пишет венгерское издание index.hu

Там заявили, что среди задержанных — бывший генерал украинской разведки. Вместе с ними правоохранители остановили два бронированных инкассаторских автомобиля, которыми, по данным следствия, перевозили значительные суммы наличных и золото.

Расследование проводится Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV). Правоохранители подозревают причастность задержанных к отмыванию денег.

Что именно перевозили

Два бронированных инкассаторских автомобиля также были задержаны во время операции.

По информации NAV, транспортные средства двигались из Австрии в Украину. В них якобы перевозили:

40 миллионов долларов США;

35 миллионов евро;

9 кг золота.

Расследование по делу

В NAV сообщили, что уголовное производство начато по подозрению в отмывании денег. Расследование проводится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством с участием Антитеррористического центра.

По данным венгерской стороны, управление грузом осуществлял бывший генерал украинской секретной службы.

«Только в этом году через территорию Венгрии в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. NAV проводит расследование в соответствии с Уголовно-процессуальным законом при содействии Антитеррористического центра», — говорят в венгерской налоговой и таможенной.

Что известно на данный момент

Ранее мы сообщали , что «Ощадбанк» заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

Национальный банк Украины также сделал официальное заявление . Там говорят, что согласно данным GPS сигнала, автомобили «Ощадбанка» могут находиться в центре Будапешта.

Там также разъяснили, что инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО «Ощадбанк». Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам.

«Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза», — подчеркнул регулятор.

