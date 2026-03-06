0 800 307 555
Через «трубу Медведчука» вывели за границу почти 30 млн евро: детали расследования

Криминал
Вывод средств за использование так называемой «трубы Медведчука» связан с россией и рядом украинских чиновников. Следствие устанавливает четкий круг должностных лиц, которые могли быть причастны к схеме.
Об этом сообщил в телеэфире начальник Управления Офиса генпрокурора Иван Кисилевич, передает Укринформ.
«Вывод средств связан непосредственно с россией, а также должностными лицами из Украины. Точный круг должностных лиц устанавливается. Ясно, что одним из конечных бонефициаров был именно обвиняемый экснардеп», — отметил Кисилевич.
Расследование касается выведения за границу почти 30 млн евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода.

К схеме были привлечены иностранные компании

По данным следствия, денежные средства выводились через иностранные компании.
В частности, речь идет о компании в Швейцарии, которая была бенефициаром украинского общества с ограниченной ответственностью, владевшей частью нефтепровода.
Также в схеме могли быть задействованы компании из других европейских стран, включая Польшу и Чехию.
Кисилевич добавил, что полный круг лиц и компаний, причастных к «трубе Медведчука», еще устанавливается, однако следствие может утверждать, какая сумма средств была «отмыта», а также кто и как их получил.
Напомним, в 2023 году Хозяйственный суд Житомирской области признал собственностью государства часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», расположенную на территории Украины. Украинскую часть нефтепровода некоторое время контролировал экс-нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.
По материалам:
Укрінформ
Уголовное производствоОффшорыПрокуратура
