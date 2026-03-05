Ковер из сотни тысяч долларов и ювелирка: разоблачено незаконное оформление инвалидности (фото) Сегодня 17:40 — Криминал

В Виннице разоблачены две медицинские работницы — семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы.

Их подозревают в изготовлении фиктивных медицинских документов и требование неправомерной выгоды.

Суть дела

По данным следствия, семейный врач принимала пациентов для оформления инвалидности и направляла их на фиктивное стационарное лечение к заведующей.

Задокументировано, как они получили 4600 долларов США за пакет документов для установления II группы инвалидности.

Что нашли

В феврале врачи задержаны, а во время обысков по месту работы и проживания были изъяты:

956 тыс. грн.

221 тыс. долларов США.

5740 евро наличными.

87 единиц ювелирных изделий.

Черновые записи с именами людей и суммами вероятно полученных от них денег.

В зависимости от совершенного прокуроры Винницкой областной прокуроры сообщили им о подозрении за:

• ч. 1 ст. 366 УК — составление и выдача заведомо ложных документов,

• ч. 3 ст. 368 УКУ — вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору,

• ч. 3 ст. 369−2 УК — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц.

В суд направлены ходатайства о мерах пресечения и отстранения подозреваемых от должностей.

