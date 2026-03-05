0 800 307 555
ру
Ковер из сотни тысяч долларов и ювелирка: разоблачено незаконное оформление инвалидности (фото)

Криминал
В Виннице разоблачены две медицинские работницы — семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы.
Об этом пишет Офис Генерального прокурора.
Их подозревают в изготовлении фиктивных медицинских документов и требование неправомерной выгоды.

Суть дела

По данным следствия, семейный врач принимала пациентов для оформления инвалидности и направляла их на фиктивное стационарное лечение к заведующей.
Задокументировано, как они получили 4600 долларов США за пакет документов для установления II группы инвалидности.
Что нашли

В феврале врачи задержаны, а во время обысков по месту работы и проживания были изъяты:
  • 956 тыс. грн.
  • 221 тыс. долларов США.
  • 5740 евро наличными.
  • 87 единиц ювелирных изделий.
  • Черновые записи с именами людей и суммами вероятно полученных от них денег.
В зависимости от совершенного прокуроры Винницкой областной прокуроры сообщили им о подозрении за:
• ч. 1 ст. 366 УК — составление и выдача заведомо ложных документов,
• ч. 3 ст. 368 УКУ — вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору,
• ч. 3 ст. 369−2 УК — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц.
В суд направлены ходатайства о мерах пресечения и отстранения подозреваемых от должностей.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
