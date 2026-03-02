Через «дропов» в Украине провели операции на 30 млрд грн Сегодня 06:37 — Криминал

В Украине обнаружили масштабную сеть отмывания средств: всего за пять месяцев 2025 года проанализировано более 29 тысяч банковских счетов, а общая сумма «грязных» операций составила 30,81 миллиарда гривен. И это, по оценкам специалистов, только верхушка айсберга в борьбе с так называемыми «дропами» — денежными мулами, через которые проходят теневые финансовые потоки и разрушают финансовую систему страны.

Об этом говорится в ответе Государственной службы финансового мониторинга Украины по запросу «Судебно-юридической газеты».

Масштабы преступной схемы

Госфинмониторингом в период с августа по декабрь 2025 года исследовались финансовые операции по более чем 29 000 счетов, проведенных с участием 80 276 физических лиц. В частности, проведенные финансовые операции связаны с совершением действий, направленных на легализацию (отмывание) доходов полученных, предварительно, преступным путем.

В ходе проведения аналитического исследования большого количества финансовых потоков установлено, что денежные средства на общую сумму 30,81 млрд грн использованы как инструментарий в легализации преступных схем. Эти цифры свидетельствуют о массовости проблемы: тысячи обычных граждан, возможно, бессознательно, становятся частью преступных сетей, рискуя собственной репутацией и свободой.

Что такое «дропы» и как работает механизм

«Дропы» или «денежные мулы» — это системная угроза выведению денежных средств из реального сектора национальной экономики государства.

Механизм «дропирования» состоит в следующем: лицо, являющееся клиентом банковского учреждения, предоставляет собственную банковскую карту, эмитированную к счету, в пользование третьим лицам, которые в дальнейшем проводят финансовые операции, имеющие характерные признаки транзитности и схемности.

В дальнейшем, деньги снимаются наличными или перечисляются на другие счета лиц, участвующих в преступной схеме.

Таким образом, человек, выступающий организатором противоправного механизма, дает указания о дальнейшем направлении денежных средств, однако при этом также получает оговоренный процент.

