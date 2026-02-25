СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов Сегодня 17:50 — Криминал

СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов, ssu.gov.ua

В Житомирской области разоблачили командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и руководителя областного управления СБУ в коррупции в ходе строительства укрытий для самолетов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Главное управление внутренней безопасности СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачило схему хищения средств оборонного бюджета Украины, к которой причастны высокопоставленные должностные лица Вооруженных сил и Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Как работала схема

Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений.

По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности, оперативных аэродромах Сил обороны.

Установлено, что в мае 2025 года на строительство сборно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд. грн.

Фигурантов задержали при передаче части средств — 320 тыс. долларов США., ssu.gov.ua

Проверки показали, что проекты не отвечали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали должной защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Тем не менее, подрядчикам стали перечислять авансовые платежи.

Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, должностные лица, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн. грн.

Задержание должностных лиц

Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов «на горячем» при передаче им 320 тысяч долларов США.

В настоящее время должностным лицам, в соответствии с совершенными преступлениями, готовится уведомление о подозрении по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426−1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.

