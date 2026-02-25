0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов

Криминал
16
СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов
СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов, ssu.gov.ua
В Житомирской области разоблачили командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и руководителя областного управления СБУ в коррупции в ходе строительства укрытий для самолетов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Главное управление внутренней безопасности СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачило схему хищения средств оборонного бюджета Украины, к которой причастны высокопоставленные должностные лица Вооруженных сил и Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Как работала схема

Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений.
По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности, оперативных аэродромах Сил обороны.
Установлено, что в мае 2025 года на строительство сборно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд. грн.
Фигурантов задержали при передаче части средств — 320 тыс. долларов США.
Фигурантов задержали при передаче части средств — 320 тыс. долларов США., ssu.gov.ua
Проверки показали, что проекты не отвечали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали должной защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Тем не менее, подрядчикам стали перечислять авансовые платежи.
Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, должностные лица, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн. грн.

Задержание должностных лиц

Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов «на горячем» при передаче им 320 тысяч долларов США.
В настоящее время должностным лицам, в соответствии с совершенными преступлениями, готовится уведомление о подозрении по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426−1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems