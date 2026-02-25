СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов
В Житомирской области разоблачили командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и руководителя областного управления СБУ в коррупции в ходе строительства укрытий для самолетов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Главное управление внутренней безопасности СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачило схему хищения средств оборонного бюджета Украины, к которой причастны высокопоставленные должностные лица Вооруженных сил и Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Как работала схема
Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений.
По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности, оперативных аэродромах Сил обороны.
Установлено, что в мае 2025 года на строительство сборно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд. грн.
Проверки показали, что проекты не отвечали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали должной защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Тем не менее, подрядчикам стали перечислять авансовые платежи.
Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, должностные лица, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн. грн.
Задержание должностных лиц
Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов «на горячем» при передаче им 320 тысяч долларов США.
В настоящее время должностным лицам, в соответствии с совершенными преступлениями, готовится уведомление о подозрении по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426−1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.
Поделиться новостью
Также по теме
СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов
На покупке электропитания для светофоров в Одессе «нагрели» из бюджета почти 21 млн грн (фото)
Руководитель госпредприятия закупил оборудование по завышенной цене — убытки государству 7 млн грн
$1,2 млн ущерба: правоохранители ликвидировали фейковую криптобиржу
Чиновников ГП «Комбинат «Прогресс» подозревают в растрате 36 млн грн
Вместо качественного питания для военных — элитная недвижимость на Бали (фото)