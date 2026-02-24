БЭБ разоблачило схему растраты на госпредприятии оборонной отрасли на 7 млн ​​грн Сегодня 14:22 — Криминал

БЭБ разоблачило схему растраты на госпредприятии оборонной отрасли на 7 млн ​​грн

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили схему растраты средств предприятия оборонной отрасли при закупке промышленного оборудования.

7 млн ​​грн, пишет Государству причинен ущерб почти напишет БЭБ

Следствием установлено

Один из руководителей государственного предприятия, используя служебное положение, организовал закупку производственного оборудования по завышенной цене. Речь идет о столе для шахтной печи, который используется в технологическом процессе и требовал срочной замены.

Для создания видимости конкурентной закупки были привлечены подконтрольные компании. Они предоставили коммерческие предложения по почти одинаковым, но существенно завышенным ценам. Именно на основании этих документов была сформирована ожидаемая стоимость закупки.

В дальнейшем государственное предприятие провело закупку через электронную систему Prozorro и заключило договор с компанией, предложившей «самую низкую» цену среди поданных предложений. После этого денежные средства в полном объеме перечислили поставщику.

В то же время проведенная экспертиза показала, что рыночная стоимость оборудования была значительно ниже. Разница между реальной ценой и уплаченной суммой составила около 7 млн ​​грн. Таким образом, государственному предприятию нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, причастных к реализации схемы, и проверяют другие возможные эпизоды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.