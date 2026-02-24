0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ разоблачило схему растраты на госпредприятии оборонной отрасли на 7 млн ​​грн

Криминал
13
БЭБ разоблачило схему растраты на госпредприятии оборонной отрасли на 7 млн ​​грн
БЭБ разоблачило схему растраты на госпредприятии оборонной отрасли на 7 млн ​​грн
Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили схему растраты средств предприятия оборонной отрасли при закупке промышленного оборудования.
Государству причинен ущерб почти на 7 млн ​​грн, пишет БЭБ.

Следствием установлено

Один из руководителей государственного предприятия, используя служебное положение, организовал закупку производственного оборудования по завышенной цене. Речь идет о столе для шахтной печи, который используется в технологическом процессе и требовал срочной замены.
Для создания видимости конкурентной закупки были привлечены подконтрольные компании. Они предоставили коммерческие предложения по почти одинаковым, но существенно завышенным ценам. Именно на основании этих документов была сформирована ожидаемая стоимость закупки.
В дальнейшем государственное предприятие провело закупку через электронную систему Prozorro и заключило договор с компанией, предложившей «самую низкую» цену среди поданных предложений. После этого денежные средства в полном объеме перечислили поставщику.
В то же время проведенная экспертиза показала, что рыночная стоимость оборудования была значительно ниже. Разница между реальной ценой и уплаченной суммой составила около 7 млн ​​грн. Таким образом, государственному предприятию нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, причастных к реализации схемы, и проверяют другие возможные эпизоды.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems