0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн ​​грн

Криминал
45
В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн ​​грн
В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн ​​грн
По делу о разработке программного обеспечения для Министерства социальной политики Украины, на которое потратили более 23,7 млн ​​грн и которое так и не было введено в эксплуатацию, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего замминистра.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, должностного лица будут судить за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины в редакции, действующей до 1 июля 2020 года). В настоящее время он занимает должность советника министра социальной политики Украины.
Следствием установлено, что в 2018 году Министерство социальной политики в лице замминистра заключило договор с консорциумом в составе четырех компаний на разработку программного обеспечения. Система «E-social» должна была объединить информацию о социальных выплатах, пособиях, льготах и ​​субсидиях.
В течение 2018−2019 годов разработчику перечислили почти 23,7 млн ​​грн. В то же время выяснилось, что программное обеспечение не отвечает требованиям действующего законодательства и не было завершено. Поэтому систему не ввели в эксплуатацию.
В 2021 году действие договора было прекращено. В 2024 году по результатам проверки Государственной аудиторской службы Украины установила, что договор на разработку программного обеспечения заключен с нарушениями, из-за которых предложение консорциума отклонить еще на этапе закупки.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен ущерб на сумму почти 23,7 млн ​​грн. Денежные средства на реализацию проекта выделил Всемирный банк в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Как отмечают в прокуратуре, эти средства правительство Украины должно вернуть с процентами.
В ноябре 2025 года бывшему чиновнику сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт передан в суд.
Досудебное следствие вели следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems