В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн ​​грн Сегодня 13:37 — Криминал

В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн ​​грн

По делу о разработке программного обеспечения для Министерства социальной политики Украины, на которое потратили более 23,7 млн ​​грн и которое так и не было введено в эксплуатацию, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего замминистра.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, должностного лица будут судить за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины в редакции, действующей до 1 июля 2020 года). В настоящее время он занимает должность советника министра социальной политики Украины.

Следствием установлено, что в 2018 году Министерство социальной политики в лице замминистра заключило договор с консорциумом в составе четырех компаний на разработку программного обеспечения. Система «E-social» должна была объединить информацию о социальных выплатах, пособиях, льготах и ​​субсидиях.

В течение 2018−2019 годов разработчику перечислили почти 23,7 млн ​​грн. В то же время выяснилось, что программное обеспечение не отвечает требованиям действующего законодательства и не было завершено. Поэтому систему не ввели в эксплуатацию.

В 2021 году действие договора было прекращено. В 2024 году по результатам проверки Государственной аудиторской службы Украины установила, что договор на разработку программного обеспечения заключен с нарушениями, из-за которых предложение консорциума отклонить еще на этапе закупки.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен ущерб на сумму почти 23,7 млн ​​грн. Денежные средства на реализацию проекта выделил Всемирный банк в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Как отмечают в прокуратуре, эти средства правительство Украины должно вернуть с процентами.

В ноябре 2025 года бывшему чиновнику сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт передан в суд.

Досудебное следствие вели следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.