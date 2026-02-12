БЭБ раскрыло масштабную контрабанду меха более чем на 11 миллионов
Бюро экономической безопасности в Закарпатской области завершило досудебное расследование по контрабанде крупной партии меховых изделий. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как работала схема
Следствие установило, что руководитель предприятия при ввозе товара на территорию Украины подал в таможенный орган документы с умышленно заниженной стоимостью груза. Это позволяло снизить сумму обязательных таможенных платежей.
В то же время, при экспорте этой же продукции таможенные органы Словацкой Республики задекларировали значительно более высокую стоимость.
Ориентировочная стоимость партии изъятого меховых изделий составляет более 11 млн гривен.
Вручение подозрений
Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 — ч. 1 ст. 201−3 Уголовного кодекса Украины (завершенная попытка контрабанды товаров, то есть перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершенного в значительном размере).
Обвинительный акт направлен в суд.
