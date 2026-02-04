Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР Сегодня 19:30 — Криминал

Следователи рассказали детали дела о поставках некачественных мин, dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований продолжает досудебное расследование в уголовном производстве в отношении незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку инженерных боеприпасов для нужд Сил обороны Украины. Речь идет о противопехотных и противотанковых минах.

О ходе расследования сообщили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Показания военного

Военнослужащий специальной государственной службы транспорта Министерства обороны Украины Николай с позывным «Моссад» сообщил, что еще около года назад, находясь на службе в ССО, обнаружил критический недочет мин, поставленных в его боевую часть.

По его словам, прежде всего внимание привлекло низкое качество корпусов, в частности заглушек на тыльной стороне мин, которые должны быть герметично запаяны, чтобы инженер был уверен в отсутствии вмешательства. В ходе испытаний взрыв в ряде случаев не происходил.

«Мина разорвалась, сработал детонатор, но взрыв не произошел. Есть взрывчатое вещество, есть остатки обломков — все это зафиксировано на видео», — рассказал военный.

Ущерб на миллиарды гривен

Начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что в рамках производства задокументирована деятельность преступной организации, в которую входили учредители, руководители и отдельные работники частной компании. Общая сумма установленного ущерба превышает 2,9 млрд грн.

По данным следствия, компания, получившая доступ к многомиллиардным контрактам Министерства обороны, ранее не занималась полноценным производством противопехотных и противотанковых мин. До заключения контрактов у нее не было производственного цикла, необходимого для изготовления такой продукции, а соответствующие способности декларировалось только формально.

Для создания видимости финансовой стабильности и производственных возможностей в конце 2022 года фигуранты искусственно увеличивали финансовые показатели предприятия путем массовых переводов средств между связанными структурами. Это позволило сформировать ложное представление об объемах деятельности и якобы готовности к выполнению контрактов.

В ходе выполнения контрактов предприятие фактически производило только пластиковые корпуса мин. Поражающие элементы и другие составляющие закупались у сторонних поставщиков, а взрывчатое вещество — за границей. Полный цикл производства мин на собственных мощностях предприятия отсутствует.

Отдельно задокументировано, что должностные лица компании отказывались от получения взрывчатого вещества, предложенного военными структурами, поскольку это потребовало бы пересмотра стоимости продукции. Такие действия не соответствовали заявленной позиции относительно якобы дефицита взрывчатки.

Следствие также установило, что в течение 2022−2024 годов предприятие имело реальную возможность выполнить условия контрактов в установленные сроки. Вражеские обстрелы его производственных мощностей в этот период не фиксировались. В то же время готовая продукция в оговоренных объемах не поставлялась.

Выводы экспертизы

В конце 2024 г. поступили первые сигналы от военных подразделений о несрабатывании мин. В январе 2025 г. в ходе испытаний зафиксировали несоответствие веса боеприпасов требованиям, определенным для допуска к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины. В марте 2025 года военные официально подали рекламацию, после чего прием продукции приостановили.

Комплексная экспертиза, проведенная в рамках уголовного производства, подтвердила, что поставленные противопехотные и противотанковые мины не могут использоваться по назначению. Взрывчатое вещество не отвечало техническим условиям по химическому составу и весу, что делало невозможным безопасное и гарантированное срабатывание боеприпасов.

Выводы экспертизы также опровергли версию о неисправности мин из-за детонаторов стороннего производства.

Материалы негласных следственных действий подтверждают отсутствие реальных намерений у должностных лиц компании выполнять условия контрактов. Задокументирован умысел на завладение бюджетными средствами. Часть полученных авансов была выведена за границу и на подконтрольные структуры.

Дальнейшие действия следствия

ГБР инициировало претензионно-исковую работу со стороны Министерства обороны, уже подан ряд исков по взысканию штрафных санкций за поставку некачественной продукции и нарушение сроков выполнения контрактов.

Кроме того, следствие работает над арестом имущества подозреваемых и их корпоративных прав.

