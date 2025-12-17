Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
В Киевской области разоблачена масштабная преступная схема присвоения бюджетных средств в воинской части. По данным следствия, в организации схемы были задествованы военные чиновники и гражданские лица.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Воинская часть сейчас временно дислоцируется в Донецкой области. В то же время, так называемые бумажные военнослужащие фактически проживали на Киевщине, а часть из них находилась в розыске ТЦК.
Как работала схема
Следствие установило, что бухгалтер воинской части находил гражданских лиц, которым якобы предлагал трудоустройство в воинской части. Для участия в схеме они передавали пакет документов, банковские карты и персональные платежные данные.
Ежемесячно на эти счета начислялись фиктивные выплаты денежного довольствия и дополнительные вознаграждения в размере 100 тыс. грн. Официально мужчин на службу не оформляли, а часть полученных средств им возвращали под видом оплаты за пользование банковскими картами.
Для реализации схемы данные «бойцов» искусственно вносились в бухгалтерские сведения, передаваемые в банковское учреждение. При этом они не были в списках личного состава воинской части.
Ущерб государству
В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на 15,5 миллиона гривен.
Подозрения и расследование
В отношении бухгалтера воинской части открыто отдельное уголовное производство. Пятерым «клиентам» объявлено подозрение:
- в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины);
- в пособничестве превышению военным должностным лицом служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Еще трем гражданским, воспользовавшимся схемой, готовится объявление подозрения.
Поделиться новостью
Также по теме
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
Продавали золото под видом известных мировых брендов: БЭБ ликвидировало схему (фото)
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту