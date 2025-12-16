0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении

Криминал
16
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
Полиция Ивано-Франковской области разоблачила коррупционную схему завладения бюджетными средствами при производстве и поставке тепловой энергии жителям областного центра. По данным следствия, теплом обеспечивалась примерно четверть населения города.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Как работала схема

Организатор схемы создал два общества с ограниченной ответственностью, которые в дальнейшем получили лицензии на производство и транспортировку тепловой энергии. Кроме того, злоумышленник привлек еще и руководителей подконтрольных предприятий, оформил в аренду котельное оборудование и тепловые сети, что позволило фактически контролировать процесс поставки тепловой энергии.
Фигурант разработал противоправный механизм завладения бюджетными средствами путем искусственного завышения тарифов на производство тепловой энергии, занижения процента потерь при ее транспортировке и закладки завышенной доходности в тарифах.
Читайте также
В течение 2021−2023 годов участники схемы подали в Ивано-Франковский городской совет пакет документов для обоснования завышенных тарифов. После их утверждения с коммунальным предприятием был заключен ряд договоров на общую сумму более 400 миллионов гривен.
По результатам выполнения договоров подписывались акты приема-передачи работ с завышенной стоимостью услуг. В результате противоправных действий в период с января 2021 по апрель 2023 года фигуранты завладели бюджетными средствами на сумму свыше 71,2 миллиона гривен.

Подозрения и расследование

Четверым участникам группы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems