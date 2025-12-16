На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении Сегодня 19:33 — Криминал

На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении

Полиция Ивано-Франковской области разоблачила коррупционную схему завладения бюджетными средствами при производстве и поставке тепловой энергии жителям областного центра. По данным следствия, теплом обеспечивалась примерно четверть населения города.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Как работала схема

Организатор схемы создал два общества с ограниченной ответственностью, которые в дальнейшем получили лицензии на производство и транспортировку тепловой энергии. Кроме того, злоумышленник привлек еще и руководителей подконтрольных предприятий, оформил в аренду котельное оборудование и тепловые сети, что позволило фактически контролировать процесс поставки тепловой энергии.

Фигурант разработал противоправный механизм завладения бюджетными средствами путем искусственного завышения тарифов на производство тепловой энергии, занижения процента потерь при ее транспортировке и закладки завышенной доходности в тарифах.

В течение 2021−2023 годов участники схемы подали в Ивано-Франковский городской совет пакет документов для обоснования завышенных тарифов. После их утверждения с коммунальным предприятием был заключен ряд договоров на общую сумму более 400 миллионов гривен.

По результатам выполнения договоров подписывались акты приема-передачи работ с завышенной стоимостью услуг. В результате противоправных действий в период с января 2021 по апрель 2023 года фигуранты завладели бюджетными средствами на сумму свыше 71,2 миллиона гривен.

Подозрения и расследование

Четверым участникам группы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

