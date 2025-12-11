Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Мошенники используют фото военных для рекламы фейковых услуг по изготовлению якобы настоящих водительских удостоверений. Такие объявления активно распространяются в TikTok и других соцсетях. Цель злоумышленников — выманить деньги и персональные данные пользователей.
Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предупреждают: приобретенные онлайн «водительские» не имеют юридической силы и не отражаются в приложении «Дія».
Как работает схема
Аферисты пытаются выглядеть легальными и надежными, используя следующие методы:
- используют реальные фото военных и публичных людей как доказательства;
- обещают скидки и специальные условия для военных;
- уверяют, что удостоверение можно получить онлайн, без экзаменов;
- демонстрируют фейковую переписку и отзывы «довольных клиентов»;
- гарантируют, что документ будет «легальным» и отображается в «Дія».
На самом деле такие «удостоверения» — только пластиковые карточки без юридической силы, которые могут создать проблемы с законом.
Что важно знать
Официальное водительское удостоверение выдается только:
- лично владельцу в сервисном центре МВД;
- после сдачи теоретического и практического экзаменов в автошколе;
- после восстановления прав, если они были изъяты по ст. 130 или ст. 124 КУоАП.
Повторное обучение и экзаменация обязательны, если документ выдавался временно или был аннулирован.
Любые попытки обойти эти правила рискованы и не дают легального результата.
Что делать, если попали в ловушку мошенников
Если вы стали жертвой или заметили подозрительный контент:
- не платите деньги и не передавайте персональные данные;
- обратитесь в Киберполицию через электронную форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua;
- предупредите других пользователей о мошеннической схеме.
Помните: мошенники стремятся получить ваши деньги или персональные данные. Легальные документы получают только через официальные сервисы МВД.
Напомним, ранее мы сообщали, что в сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой предоставить справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительских прав. Однако официальной справки о водительском стаже не существует.
