Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников Сегодня 04:02 — Криминал

Мошенники используют фото военных для рекламы фейковых услуг по изготовлению якобы настоящих водительских удостоверений. Такие объявления активно распространяются в TikTok и других соцсетях. Цель злоумышленников — выманить деньги и персональные данные пользователей.

Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предупреждают : приобретенные онлайн «водительские» не имеют юридической силы и не отражаются в приложении «Дія».

Как работает схема

Аферисты пытаются выглядеть легальными и надежными, используя следующие методы:

используют реальные фото военных и публичных людей как доказательства;

обещают скидки и специальные условия для военных;

уверяют, что удостоверение можно получить онлайн, без экзаменов;

демонстрируют фейковую переписку и отзывы «довольных клиентов»;

гарантируют, что документ будет «легальным» и отображается в «Дія».

На самом деле такие «удостоверения» — только пластиковые карточки без юридической силы, которые могут создать проблемы с законом.

Что важно знать

Официальное водительское удостоверение выдается только:

лично владельцу в сервисном центре МВД;

после сдачи теоретического и практического экзаменов в автошколе;

после восстановления прав, если они были изъяты по ст. 130 или ст. 124 КУоАП.

Повторное обучение и экзаменация обязательны, если документ выдавался временно или был аннулирован.

Любые попытки обойти эти правила рискованы и не дают легального результата.

Что делать, если попали в ловушку мошенников

Если вы стали жертвой или заметили подозрительный контент:

не платите деньги и не передавайте персональные данные;

обратитесь в Киберполицию через электронную форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua;

предупредите других пользователей о мошеннической схеме.

Читайте также В ЕС обновили правила, касающиеся водительских удостоверений

Помните: мошенники стремятся получить ваши деньги или персональные данные. Легальные документы получают только через официальные сервисы МВД.

справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительских прав. Однако официальной справки о водительском стаже не существует. Напомним, ранее мы сообщали , что в сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой предоставитьили отдельный документ, подтверждающий выдачу водительских прав. Однако официальной справки о водительском стаже не существует.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.