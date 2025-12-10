0 800 307 555
В США разоблачили масштабную схему контрабанды чипов Nvidia в Китай на $160 млн

Криминал
В США разоблачили масштабную схему контрабанды чипов Nvidia в Китай на $160 млн
В США разоблачили масштабную схему контрабанды чипов Nvidia в Китай на $160 млн, www.pymnts.com
На фоне громкой новости о разрешении Трампа на экспорт чипов H200 Nvidia в Китай, были разоблачены два китайца, занимавшиеся контрабандой H100 и H200 с 2023 года.
Об этом пишет Reuters.

Что известно о деле

По данным Министерства юстиции США, 43-летний Фаньюэ Гун, проживающий в Нью-Йорке гражданин Китая и 58-летний Бенлинь Юань, гражданин Канады из Китая, сговорились с работниками логистической фирмы из Гонконга и китайской ИИ-компании для обхода экспортного контроля США.

Как работала «схема» контрабанды

  • В судебных документах говорится, что Гун и его сообщники получали чипы Nvidia через подставных покупателей и посредников, а также ложно утверждали, что товары предназначались для американских клиентов или клиентов в третьих странах, таких как Тайвань и Таиланд.
  • Затем чипы отправляли на несколько складов в США, где удаляли маркировку Nvidia и наклеивали этикетки с названием фейковой компании. После этого чипы готовили на экспорт.
Юань отвечал за набор и координацию лиц, которым предстояло проверять чипы с неверной маркировкой по поручению логистической компании из Гонконга.
Также он якобы обязал инспекторов скрывать информацию о том, что товары направляются в Китай. К тому же он руководил процессом создания прикрытия, которое его компания могла использовать для освобождения чипов и оборудования, изъятых федеральными органами.
По оценкам прокуроров, такая схема функционировала, по крайней мере, с ноября 2023 года.
Кроме того, Министерство юстиции сообщило, что в рамках этой схемы еще один мужчина, 43-летний Алан Хао Сюй и его компания в октябре признали себя виновными в контрабанде и незаконной экспортной деятельности.
Ведомство сообщило, что Сюй получил из Китая более $50 млн для финансирования этих операций. Общая стоимость чипов Nvidia, экспортированных или которые попытались экспортировать в рамках этой схемы, составляет не менее $160 млн.
