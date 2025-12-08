В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн Сегодня 09:14 — Криминал

Правоохранители Киева заочно объявили подозрение владельцу и директору общества, которые организовали схему завладения деньгами граждан под видом инвестиций в закупку сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как работала схема

Следствие установило, что подозреваемые призывали людей вкладывать деньги в закупку техники из США. Они позиционировали себя как первый аграрный инвестиционный фонд в Украине и убеждали, что это выгодный бизнес, поскольку технику можно сдавать в аренду или продавать.

Общество активно рекламировало бизнес-проект на YouTube, в Telegram и Instagram. Видеоролики демонстрировали технику, которая действительно не имела отношения к проекту. В рекламе также рассказывали, что инвесторы уже якобы получили высокую прибыль.

По данным следствия, под видом инвестиций общество завладело средствами 23 человек на сумму более 12 млн грн. Обещанной техники и прибыли инвесторы не получили.

Наказание

Действия владельца и директора предприятия квалифицированы по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 8 лет.

