В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн
Правоохранители Киева заочно объявили подозрение владельцу и директору общества, которые организовали схему завладения деньгами граждан под видом инвестиций в закупку сельскохозяйственной техники.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как работала схема
Следствие установило, что подозреваемые призывали людей вкладывать деньги в закупку техники из США. Они позиционировали себя как первый аграрный инвестиционный фонд в Украине и убеждали, что это выгодный бизнес, поскольку технику можно сдавать в аренду или продавать.
Общество активно рекламировало бизнес-проект на YouTube, в Telegram и Instagram. Видеоролики демонстрировали технику, которая действительно не имела отношения к проекту. В рекламе также рассказывали, что инвесторы уже якобы получили высокую прибыль.
По данным следствия, под видом инвестиций общество завладело средствами 23 человек на сумму более 12 млн грн. Обещанной техники и прибыли инвесторы не получили.
Наказание
Действия владельца и директора предприятия квалифицированы по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 8 лет.
