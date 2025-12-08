0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн

Криминал
47
В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн
В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн
Правоохранители Киева заочно объявили подозрение владельцу и директору общества, которые организовали схему завладения деньгами граждан под видом инвестиций в закупку сельскохозяйственной техники.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как работала схема

Следствие установило, что подозреваемые призывали людей вкладывать деньги в закупку техники из США. Они позиционировали себя как первый аграрный инвестиционный фонд в Украине и убеждали, что это выгодный бизнес, поскольку технику можно сдавать в аренду или продавать.
Общество активно рекламировало бизнес-проект на YouTube, в Telegram и Instagram. Видеоролики демонстрировали технику, которая действительно не имела отношения к проекту. В рекламе также рассказывали, что инвесторы уже якобы получили высокую прибыль.
Читайте также
Свой бизнес-проект общество активно рекламировало на YouTube, Telegram и Instagram, демонстрируя видеоролики с чужой техникой, не имеющей никакого отношения к этому проекту, и рассказывая, сколько денег уже заработали их инвесторы.
По данным следствия, под видом инвестиций общество завладело средствами 23 человек на сумму более 12 млн грн. Обещанной техники и прибыли инвесторы не получили.

Наказание

Действия владельца и директора предприятия квалифицированы по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 8 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems