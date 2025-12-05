0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ в Киеве разоблачило сбыт фальшивых долларов: детали

Криминал
1
Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту сбыта поддельной иностранной валюты.
Следствием установлено, что мужчина с помощью онлайн-объявлений находил продавцов подержанной техники Apple, встречался с ними в Киеве и рассчитывался за товар фальшивыми стодолларовыми купюрами.
В ходе следственных действий детективы БЭБ изъяли эти фальшивые банкноты. Они были сверхвысокого качества, их фактически невозможно было отличить от настоящих 100 долларовых банкнот.
В результате принятых детективами мер, обеспечено возмещение материального ущерба потерпевшим гражданам в размере более 370 тыс. грн.
Обвинительный акт направлен в суд.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems