БЭБ в Киеве разоблачило сбыт фальшивых долларов: детали

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту сбыта поддельной иностранной валюты.

Следствием установлено, что мужчина с помощью онлайн-объявлений находил продавцов подержанной техники Apple, встречался с ними в Киеве и рассчитывался за товар фальшивыми стодолларовыми купюрами.

В ходе следственных действий детективы БЭБ изъяли эти фальшивые банкноты. Они были сверхвысокого качества, их фактически невозможно было отличить от настоящих 100 долларовых банкнот.

В результате принятых детективами мер, обеспечено возмещение материального ущерба потерпевшим гражданам в размере более 370 тыс. грн.

Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.

